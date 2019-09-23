Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете

Фото со страницы Дмитрия Дамаева в соцсети «ВКонтакте»

Конфликт чиновника Первомайской администрации Новосибирска Алексея Михайлова и депутата горсовета Дмитрия Дамаева получил продолжение; первый утверждает, что слуга народа ударил его в живот, второй заявляет о клевете в своей адрес.

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Дамаев, которого попавший в больницу сотрудник администрации Первомайского района Алексей Михайлов обвинил в причинении телесных повреждений, утверждает, что чиновник всё выдумал. Народный избранник даже написал заявление в полицию о клевете в свой адрес. Об этом Дамаев сообщил в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

«В тот же день, когда Михайлов вызвал полицию по поводу того, что я его якобы ударил, меня пригласили для дачи объяснений. Я рассказал, как всё было на самом деле. И тогда же написал заявление о клевете в свой адрес», – уточнил депутат.

Дамаев добавил, что готовит документы в суд, а также обращение к своим избирателям: он намерен рассказать о публичных нападках и претензиях чиновника в социальных сетях.

«Меня очень удивляет, что сотрудник администрации, не владея достоверной информацией, пишет, сколько у меня наказов от избирателей, упрекает, что я якобы приписываю себе заслуги властей района. Думаю, эта ситуация не должна остаться без внимания», – добавил депутат.

Обвинения Алексея Михайлова, который утверждает, что Дамаев 23 сентября ударил его в живот в коридоре новосибирской мэрии, народный избранник называет «полностью беспочвенными» и связывает с предстоящей выборной кампанией 2020 года.

«Я часто критикую администрацию Первомайского района, вот они уже и не знают, как на меня повлиять. В любом случае, пусть в этой истории разбирается полиция. Думаю, время покажет, кто прав, а кто пытается извлечь из ситуации максимальный пиар», – сказал народный избранник.

Напомним, 24 сентября Сиб.фм рассказывал, что причиной конфликта депутата горсовета и сотрудника районной администрации могла стать перепалка в соцсети.