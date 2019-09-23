Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

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Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в СибириРубрика: культура
25.09.2019 20:06
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области
Десятилетняя девочка из центра помощи детям «Созвездие» отправится на конкурс в Москву; она нарисовала экологическую картину о спасении животных от огня.
МЧС наградило более ста детей за любовь к профессии пожарного и спасателя. Сегодня, 25 сентября пресс-служба ведомства подвела итоги этапа Всероссийского конкурса «Звезда спасения» в Новосибирской области.
Спасатели вручили детям более ста дипломов и благодарностей, а самые лучшие работы были отмечены ценными призами. Ранее итоги конкурса были подведены в середине августа, самой популярной стала номинация изобразительного искусства.
Первое место заняла 10-летняя Анастасия Фирсова из Новосибирска, воспитанница центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Создвездие». Её картину в технике живописи шерстью признали самой тёплой, работа «Каждая жизнь важна» раскрыла актуальную тему в сюжете о спасении зайчонка из горящего леса.
В литературном конкурсе победил ученик Большереченской школы Болотнинского района Старостников Александр со стихотворением «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение». В музыкальном конкурсе выиграл сводный хор кадетских классов МЧС России из школы №2 «Спектр» из Бердска под руководством Максима Шесткова.
Дуэт Валентины Поваровой и Софьи Стёпиной Софьи из группы «Eclipse» ЧУДО «Моя Феерия» покорил жюри современным танцевальнымм номером «Огонь».Лучшим чтецом стала тала Елизавета Вялкова из коллектива «Театр для Всех» молодежного центра «Стрижи» в Новосибирске.
Победители всех номинаций отправились на всероссийский этап конкурса «Звезда спасения», финал которого состоится уже скоро – 28 сентября.
Напомним, в августе новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети.
Никита Манько
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Лента новостей
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