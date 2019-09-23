1 балл
+5
64.19 70.59
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

сегодня 20:40 Общество 0 Коммент.

Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

сегодня 20:06 Культура 0 Коммент.

По поручению Андрея Травникова будет проведена модернизация системы теплоснабжения в Черепаново

сегодня 18:31 Политика 0 Коммент.

Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Всё поправимо? Жильцам «криво построенных» элитных коттеджей в новосибирских «Берёзках» предложили новые квартиры

сегодня 16:54 Общество 0 Коммент.

Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

сегодня 16:43 Общество 0 Коммент.

«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

На конференции в Новосибирске соберутся интернет-маркетологи

сегодня 14:59 Бизнес 0 Коммент.

Сибиряк зарезал своего пятилетнего сына

сегодня 14:47 Хроника 0 Коммент.

Страшнее рака: врачи составили список опаснейших болезней

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствами

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Живую анаконду покажут в Новосибирске

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев пригласили оценить Volkswagen Polo Football Edition в эксклюзивном исполнении

сегодня 12:49 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

Рубрика: культура

25.09.2019 20:06

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Десятилетняя девочка из центра помощи детям «Созвездие» отправится на конкурс в Москву; она нарисовала экологическую картину о спасении животных от огня.

 МЧС наградило более ста детей за любовь к профессии пожарного и спасателя. Сегодня, 25 сентября пресс-служба ведомства подвела итоги этапа Всероссийского конкурса «Звезда спасения» в Новосибирской области. 

Спасатели вручили детям более ста дипломов и благодарностей, а самые лучшие работы были отмечены ценными призами. Ранее итоги конкурса были подведены в середине августа, самой популярной стала номинация изобразительного искусства. 

Первое место заняла 10-летняя Анастасия Фирсова из Новосибирска, воспитанница центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Создвездие». Её картину в технике живописи шерстью признали самой тёплой, работа «Каждая жизнь важна» раскрыла актуальную тему в сюжете о спасении зайчонка из горящего леса.

В литературном конкурсе победил ученик Большереченской школы Болотнинского района Старостников Александр со стихотворением «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение».  В музыкальном конкурсе выиграл сводный хор кадетских классов МЧС России из школы №2 «Спектр»  из Бердска под руководством Максима Шесткова.

Дуэт Валентины Поваровой и Софьи Стёпиной Софьи из группы «Eclipse» ЧУДО «Моя Феерия» покорил жюри современным танцевальнымм номером «Огонь».Лучшим чтецом стала тала Елизавета Вялкова из коллектива «Театр для Всех» молодежного центра «Стрижи» в Новосибирске.

Победители всех номинаций отправились на всероссийский этап конкурса «Звезда спасения», финал которого состоится уже скоро – 28 сентября. 

Напомним, в августе новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети.

Никита Манько

Теги: конкурсы дети МЧС Лесные пожары

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

сегодня 20:40 Общество 0 Коммент.

Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

сегодня 20:06 Культура 0 Коммент.

По поручению Андрея Травникова будет проведена модернизация системы теплоснабжения в Черепаново

сегодня 18:31 Политика 0 Коммент.

Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Всё поправимо? Жильцам «криво построенных» элитных коттеджей в новосибирских «Берёзках» предложили новые квартиры

сегодня 16:54 Общество 0 Коммент.

Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

сегодня 16:43 Общество 0 Коммент.

«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

На конференции в Новосибирске соберутся интернет-маркетологи

сегодня 14:59 Бизнес 0 Коммент.

Сибиряк зарезал своего пятилетнего сына

сегодня 14:47 Хроника 0 Коммент.

Страшнее рака: врачи составили список опаснейших болезней

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствами

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Живую анаконду покажут в Новосибирске

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев пригласили оценить Volkswagen Polo Football Edition в эксклюзивном исполнении

сегодня 12:49 Авто 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.08.2019

Я – не бог, просто приглядываю

О том, как Наставники и Подопечные ...

Читать далее
Image
27.05.2019

День, полный надежды

Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее

Новости по теме

Не пристёгнутая семья новосибирцев серьёзно пострадала в массовом ДТП сегодня 18:51 МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск 23.09.2019

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

Спецназовец-выпускник Новосибирского военного училища работает ма...

Image

Чем кормить внуков-веганов советским бабушкам, показали в Новосиб...