Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Десятилетняя девочка из центра помощи детям «Созвездие» отправится на конкурс в Москву; она нарисовала экологическую картину о спасении животных от огня.

МЧС наградило более ста детей за любовь к профессии пожарного и спасателя. Сегодня, 25 сентября пресс-служба ведомства подвела итоги этапа Всероссийского конкурса «Звезда спасения» в Новосибирской области.

Спасатели вручили детям более ста дипломов и благодарностей, а самые лучшие работы были отмечены ценными призами. Ранее итоги конкурса были подведены в середине августа, самой популярной стала номинация изобразительного искусства.

Первое место заняла 10-летняя Анастасия Фирсова из Новосибирска, воспитанница центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Создвездие». Её картину в технике живописи шерстью признали самой тёплой, работа «Каждая жизнь важна» раскрыла актуальную тему в сюжете о спасении зайчонка из горящего леса.

В литературном конкурсе победил ученик Большереченской школы Болотнинского района Старостников Александр со стихотворением «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение». В музыкальном конкурсе выиграл сводный хор кадетских классов МЧС России из школы №2 «Спектр» из Бердска под руководством Максима Шесткова.

Дуэт Валентины Поваровой и Софьи Стёпиной Софьи из группы «Eclipse» ЧУДО «Моя Феерия» покорил жюри современным танцевальнымм номером «Огонь».Лучшим чтецом стала тала Елизавета Вялкова из коллектива «Театр для Всех» молодежного центра «Стрижи» в Новосибирске.

Победители всех номинаций отправились на всероссийский этап конкурса «Звезда спасения», финал которого состоится уже скоро – 28 сентября.

Напомним, в августе новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети.