«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Авария произошла на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий; все пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте.

В ДТП с грузовым автомобилем одной из крупных сетей супермаркетов погибли четыре человека. Об этом сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Фура столкнулась с легковым автомобилем «Митсубиси Лансер» на 93-м километре трассы К19Р – автомобиль следовал из Новосибирска в Ленинск-Кузнецкий. Погибли все три пассажира иномарки и водитель – трое мужчин и одна женщина, сообщили Сиб.фм в ГУВД.

Сообщение о страшном ДТП в социальных сетях начали обсуждать подписчики.

«Только что проехали. Там от иномарки ничего не осталось почти. Как фура ещё не перевернулась. Удивительно», – пишет очевидец.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 21 сентября в ДТП под Новосибирском мотоциклист сломал ногу.