«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

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«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
25.09.2019 16:21
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Авария произошла на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий; все пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте.
В ДТП с грузовым автомобилем одной из крупных сетей супермаркетов погибли четыре человека. Об этом сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Фура столкнулась с легковым автомобилем «Митсубиси Лансер» на 93-м километре трассы К19Р – автомобиль следовал из Новосибирска в Ленинск-Кузнецкий. Погибли все три пассажира иномарки и водитель – трое мужчин и одна женщина, сообщили Сиб.фм в ГУВД.
Сообщение о страшном ДТП в социальных сетях начали обсуждать подписчики.
«Только что проехали. Там от иномарки ничего не осталось почти. Как фура ещё не перевернулась. Удивительно», – пишет очевидец.
На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 21 сентября в ДТП под Новосибирском мотоциклист сломал ногу.
Эмиль Фукс
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