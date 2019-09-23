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От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

Рубрика: общество, проиcшествия

25.09.2019 09:56

фото с сайта pixabay.com

Госпитализированы 11 учениц в возрасте от 7 до 16 лет; предварительная причина – отравление пирожными.

С тяжёлым пищевым отравлением оказались в больнице воспитанницы иркутской Православной женской гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Пострадали 24 ученицы, госпитализированы из них 11. Пять девочек находятся в тяжёлом состоянии. 

Предположительно, причина отравления кроется в кондитерских изделиях и пирожных, сообщило министерство здравоохранения Иркутской области. Пострадавшим детям от 7 до 16 лет. 

Напомним, 20 сентября двое детей из Екатеринбурга оказались в больнице с сильными ожогами из-за неудачного ужина в Турции. 

Эмиль Фукс

Теги: Иркутская область пострадали дети

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сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

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сегодня 10:14 Политика 0 Коммент.

В России пополнился список «роскошных» автомобилей

сегодня 10:07 Авто 0 Коммент.

От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Что за гадость: пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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