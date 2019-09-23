От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

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Госпитализированы 11 учениц в возрасте от 7 до 16 лет; предварительная причина – отравление пирожными.

С тяжёлым пищевым отравлением оказались в больнице воспитанницы иркутской Православной женской гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Пострадали 24 ученицы, госпитализированы из них 11. Пять девочек находятся в тяжёлом состоянии.

Предположительно, причина отравления кроется в кондитерских изделиях и пирожных, сообщило министерство здравоохранения Иркутской области. Пострадавшим детям от 7 до 16 лет.

Напомним, 20 сентября двое детей из Екатеринбурга оказались в больнице с сильными ожогами из-за неудачного ужина в Турции.