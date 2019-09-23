Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

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Отопительный сезон официально стартовал в НовосибирскеРубрика: общество
25.09.2019 09:39
фото предоставлено СГК
В Новосибирске с 25 сентября стартовал отопительный сезон; мэр города подписал соответствующий документ.
Мэр Новосибирска подписал постановление о начале отопительного сезона. Уже сегодня, 25 сентября, в квартирах горожан могут начать теплеть батареи.
Подключение системы отопления пройдёт в два этапа. Сначала развернут систему теплоснабжения: заполнят теплоносителем внутриквартальные сети и запустят в работу повышающие насосные станции и центральные тепловые пункты. После этого начнётся подача тепла в системы отопления жилых домов и социальных объектов.
«Город готов к началу отопительного сезона. Исходя из этого, учитывая температурный режим и обращения горожан, я подписал постановление. Дефекты, обнаруженные в ходе летних испытаний теплосетей, устранены, и подача тепла пройдёт в штатном режиме», – отметил мэр Новосибирска.
С 25 сентября техническую возможность подключения отопления энергетики обеспечат объектам соцкультбыта: больницам, детским садам и школам; с 30 сентября – жилищного фонда и бюджетной сферы.
Напомним, 24 сентября стало известно о том, что новосибирские энергетики подали в суд на областной суд за неуплату отопления.
Татьяна Картавых
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