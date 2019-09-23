По поручению Андрея Травникова будет проведена модернизация системы теплоснабжения в Черепаново

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Модернизация позволит улучшить техническое состояние системы теплоснабжения в Черепаново; стоимость работ составит более 750 миллионов рублей.

В Москве одобрили заявку министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области на модернизацию систем теплоснабжения в Черепановском районе, которую подготовили по поручению главы региона Андрея Травникова. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Модернизация теплоснабжения в Черепанова повысит качество предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и обеспечит безубыточную эксплуатацию объектов системы теплоснабжения.

«Заявка на модернизацию систем теплоснабжения города Черепаново, подготовленная МинЖКХ Новосибирской области, была одобрена 24 сентября в федеральном Фонде ЖКХ в Москве. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 миллионов рублей. Модернизация позволит улучшить техническое состояние системы теплоснабжения Черепаново, снизить тепловые потери, повысить качество предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению», – отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Проект, который был разработан в 2018 году, предусматривает демонтаж всех устаревших котельных и строительство девяти новых, строительство и реконструкцию 14,7 километров тепловых сетей.

Закончить проведение работ планируется в 2020 году.

Напомним, 24 сентября губернатор Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо.