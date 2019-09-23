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Погода в Новосибирске 26 сентября: оставьте зонтик дома

Рубрика: общество

26.09.2019 07:01

фото pixabay.com

Синоптики не обещают дождя в Новосибирске; четверг будет сухим и ветренным. 

В Новосибирске постепенно снижается температура воздуха. В четверг 26 сентября метеорологи обещают, что столбик термометра поднимется максимум до отметки + 11 градусов Цельсия. 

Сервис Gismeteo.ru обещает солнечный день, метеорологи ФГБУ “Западно-Сибирского УГМС” в городе будет переменная облачность. Ни одно из метеоагентств дождя не прогнозирует. 

Весь день в городе будет дуть назойливый западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. 

По данным ФГБУ “Западно-Сибирское УГМС”, погодный фон будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. 

Напомним, в начале недели Новосибирску пообещали сильное похолодание

Татьяна Картавых

Теги: погода Новосибирская область

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Предложить новость

Грецкие орехи остановят возрастной набор веса

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 26 сентября: оставьте зонтик дома

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 26 сентября

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых необычных и дорогих машин, которые продают в Новосибирске: «бегемот» и «летучая рыба»

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Стали известны подробности задержания директора психдиспансера под Новосибирском

сегодня 00:09 Хроника 0 Коммент.

«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

вчера 20:06 Культура 0 Коммент.

По поручению Андрея Травникова будет проведена модернизация системы теплоснабжения в Черепаново

вчера 18:31 Политика 0 Коммент.

Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Всё поправимо? Жильцам «криво построенных» элитных коттеджей в новосибирских «Берёзках» предложили новые квартиры

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

вчера 16:43 Общество 0 Коммент.

«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

«До встречи в суде»: сибиряк выложил в сеть откровенные фотографии своей бывшей

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

На конференции в Новосибирске соберутся интернет-маркетологи

вчера 14:59 Бизнес 0 Коммент.

Сибиряк зарезал своего пятилетнего сына

вчера 14:47 Хроника 0 Коммент.

Страшнее рака: врачи составили список опаснейших болезней

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

вчера 14:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствами

вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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