Погода в Новосибирске 26 сентября: оставьте зонтик дома

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Синоптики не обещают дождя в Новосибирске; четверг будет сухим и ветренным.

В Новосибирске постепенно снижается температура воздуха. В четверг 26 сентября метеорологи обещают, что столбик термометра поднимется максимум до отметки + 11 градусов Цельсия.

Сервис Gismeteo.ru обещает солнечный день, метеорологи ФГБУ “Западно-Сибирского УГМС” в городе будет переменная облачность. Ни одно из метеоагентств дождя не прогнозирует.

Весь день в городе будет дуть назойливый западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

По данным ФГБУ “Западно-Сибирское УГМС”, погодный фон будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Напомним, в начале недели Новосибирску пообещали сильное похолодание.