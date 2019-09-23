Погода в Новосибирске 26 сентября: оставьте зонтик дома

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Погода в Новосибирске 26 сентября: оставьте зонтик домаРубрика: общество
26.09.2019 07:01
фото pixabay.com
Синоптики не обещают дождя в Новосибирске; четверг будет сухим и ветренным.
В Новосибирске постепенно снижается температура воздуха. В четверг 26 сентября метеорологи обещают, что столбик термометра поднимется максимум до отметки + 11 градусов Цельсия.
Сервис Gismeteo.ru обещает солнечный день, метеорологи ФГБУ “Западно-Сибирского УГМС” в городе будет переменная облачность. Ни одно из метеоагентств дождя не прогнозирует.
Весь день в городе будет дуть назойливый западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.
По данным ФГБУ “Западно-Сибирское УГМС”, погодный фон будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.
Напомним, в начале недели Новосибирску пообещали сильное похолодание.
Татьяна Картавых
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