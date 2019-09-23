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Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

Рубрика: проиcшествия

25.09.2019 14:23

фото с сайта pixabay.com

Местные жители попросили помощи из-за неисправности автомобиля; полицейские получили условные сроки.

Двое полицейских Онгудайского района Республики Алтай избили людей, которые попросили их о помощи на дороге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приговор Верховного суда Республики Алтай. Инцидент произошёл в 2017 году. Тогда у двоих местных жителей на трассе закончился бензин, и они остановили проезжающий мимо полицейский автомобиль, чтобы попросить о помощи. Сотрудников правоохранительных органов это возмутило – полицейские отвезли пострадавших в безлюдное место и избили.

Верховный суд вынес приговор двоим сотрудникам полиции. Каждый из них получил по три года условно за превышение должностных полномочий. Мужчины лишись права занимать «определённые должности» в полиции.

Ранее ГУ МВД по Республике Алтай заявляло, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, и пытались доказать это в суде, однако Фемида не удовлетворила апелляцию полицейских. 

Напомним, в августе полицейские обеспечивали доступ якутских заключённых к деликатесам и алкоголю. 

Эмиль Фукс

Теги: полиция Республика Алтай

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Страшнее рака: врачи составили список опаснейших болезней

сегодня 14:35 Общество 0 Коммент.

Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

сегодня 14:23 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже болеть сифилисом, но чаще страдать психическими расстройствами

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Живую анаконду покажут в Новосибирске

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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