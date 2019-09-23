Полицейские избили двоих людей за просьбу о помощи

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Местные жители попросили помощи из-за неисправности автомобиля; полицейские получили условные сроки.

Двое полицейских Онгудайского района Республики Алтай избили людей, которые попросили их о помощи на дороге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приговор Верховного суда Республики Алтай. Инцидент произошёл в 2017 году. Тогда у двоих местных жителей на трассе закончился бензин, и они остановили проезжающий мимо полицейский автомобиль, чтобы попросить о помощи. Сотрудников правоохранительных органов это возмутило – полицейские отвезли пострадавших в безлюдное место и избили.

Верховный суд вынес приговор двоим сотрудникам полиции. Каждый из них получил по три года условно за превышение должностных полномочий. Мужчины лишись права занимать «определённые должности» в полиции.

Ранее ГУ МВД по Республике Алтай заявляло, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, и пытались доказать это в суде, однако Фемида не удовлетворила апелляцию полицейских.

Напомним, в августе полицейские обеспечивали доступ якутских заключённых к деликатесам и алкоголю.