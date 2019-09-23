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Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

Рубрика: общество

25.09.2019 16:43

Фото с сайта полномочного представителя президента в СФО

Ущерб для экономики Сибири от преступлений в лесной сфере превышает 10 миллиардов рублей; наибольший урон наносят незаконные рубки. 

Более чем в 10 млрд рублей оценили власти СФО ущерб, причинённый экономике округа от преступлений в лесной сфере. Основная масса – это незаконные рубки, сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании в Красноярском крае, которое проходит в участием генпрокурора Юрия Чайки. 

Как сообщается на сайте полпреда, в Сибири сосредоточены 35 % запасов древесины России. Из них 60 % – это спелые и перестойные насаждения. 

«Наличие такого объёма товарного леса оказывает существенное влияние на состояние законности в сфере лесопользования», – прозвучало на совещании. 

Ущерб от незаконных рубок власти оценили в 6 млрд рублей, невозвращённую валютную выручку от продажи лесоматериалов – в 4 млрд. 

«Кроме того, 1 млрд рублей составляет сумма недополученных налоговых платежей», – подчеркнул Сергей Меняйло. 

Полпред заявил, что преступления в лесной сфере удаётся сдерживать, однако «ситуация остаётся сложной», в связи с чем необходимы дополнительные законодательные инициативы. В частности, нормы, направленные на стимулирование глубокой переработки древесины. 

Также участники совещания согласились, что необходимо в кратчайшие сроки регламентировать вопросы процедуры конфискации лесозаготовительной техники у нарушителей закона. 

Напомним, 21 сентября Сиб.фм писал, что в сети появились снимки масштабных вырубок леса. 

Мария Машанова

Теги: Сибирь Меняйло Сергей Чайка незаконные рубки

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