Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

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Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублейРубрика: общество
25.09.2019 16:43
Фото с сайта полномочного представителя президента в СФО
Ущерб для экономики Сибири от преступлений в лесной сфере превышает 10 миллиардов рублей; наибольший урон наносят незаконные рубки.
Более чем в 10 млрд рублей оценили власти СФО ущерб, причинённый экономике округа от преступлений в лесной сфере. Основная масса – это незаконные рубки, сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании в Красноярском крае, которое проходит в участием генпрокурора Юрия Чайки.
Как сообщается на сайте полпреда, в Сибири сосредоточены 35 % запасов древесины России. Из них 60 % – это спелые и перестойные насаждения.
«Наличие такого объёма товарного леса оказывает существенное влияние на состояние законности в сфере лесопользования», – прозвучало на совещании.
Ущерб от незаконных рубок власти оценили в 6 млрд рублей, невозвращённую валютную выручку от продажи лесоматериалов – в 4 млрд.
«Кроме того, 1 млрд рублей составляет сумма недополученных налоговых платежей», – подчеркнул Сергей Меняйло.
Полпред заявил, что преступления в лесной сфере удаётся сдерживать, однако «ситуация остаётся сложной», в связи с чем необходимы дополнительные законодательные инициативы. В частности, нормы, направленные на стимулирование глубокой переработки древесины.
Также участники совещания согласились, что необходимо в кратчайшие сроки регламентировать вопросы процедуры конфискации лесозаготовительной техники у нарушителей закона.
Напомним, 21 сентября Сиб.фм писал, что в сети появились снимки масштабных вырубок леса.
Мария Машанова
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