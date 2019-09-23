Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

Фото с сайта полномочного представителя президента в СФО

Ущерб для экономики Сибири от преступлений в лесной сфере превышает 10 миллиардов рублей; наибольший урон наносят незаконные рубки.

Более чем в 10 млрд рублей оценили власти СФО ущерб, причинённый экономике округа от преступлений в лесной сфере. Основная масса – это незаконные рубки, сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании в Красноярском крае, которое проходит в участием генпрокурора Юрия Чайки.

Как сообщается на сайте полпреда, в Сибири сосредоточены 35 % запасов древесины России. Из них 60 % – это спелые и перестойные насаждения.

«Наличие такого объёма товарного леса оказывает существенное влияние на состояние законности в сфере лесопользования», – прозвучало на совещании.

Ущерб от незаконных рубок власти оценили в 6 млрд рублей, невозвращённую валютную выручку от продажи лесоматериалов – в 4 млрд.

«Кроме того, 1 млрд рублей составляет сумма недополученных налоговых платежей», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Полпред заявил, что преступления в лесной сфере удаётся сдерживать, однако «ситуация остаётся сложной», в связи с чем необходимы дополнительные законодательные инициативы. В частности, нормы, направленные на стимулирование глубокой переработки древесины.

Также участники совещания согласились, что необходимо в кратчайшие сроки регламентировать вопросы процедуры конфискации лесозаготовительной техники у нарушителей закона.

Напомним, 21 сентября Сиб.фм писал, что в сети появились снимки масштабных вырубок леса.