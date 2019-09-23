Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

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Гостиничные услуги и сфера общепита Новосибирской области оказались в хвосте зарплатного рейтинга – здесь работникам платят меньше всего; традиционно достойные доходы у специалистов по добыче полезных ископаемых.

Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников гостиниц и предприятий общепита в Новосибирской области оказалась самой низкой. Здесь люди получают 22 138 рублей, тогда как, например, специалисты в сфере добычи полезных ископаемых – 50 395 рублей. Такие данные опубликовал Новосибирскстат по итогам января-июля 2019 года.

Вторые с конца – новосибирцы, занятые в сельском, лесном хозяйстве, а также охоте и рыболовстве. Их средняя зарплата составила 24 342 рублей. Ближе к 30 тысячам рублей держатся работники сферы строительства, водоснабжения и ликвидации отходов.

Лидерами по размеру зарплат стали работники добывающих предприятий, специалисты в области информации и связи – они получают 58 201 рублей, а также финансисты и страховщики. Их ежемесячный доход составляет более 67 тысяч рублей в месяц.

Средняя заработная плата в Новосибирской области, по данным статистики, в первом полугодии составила 37 226 рублей. По этому показателю регион оказался на четвёртом месте среди субъектов Сибири. Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Красноярском крае (48 763 рублей), самый низкий – в Алтайском крае (26 726 рублей).

Напомним, 25 сентября Сиб.фм писал о повышении зарплат дипломатам и федеральным государственным гражданским служащим.