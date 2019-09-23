Ребёнок погиб из-за ошибки врача

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Ребёнок погиб из-за ошибки врачаРубрика: общество, проиcшествия
25.09.2019 11:33
фото с сайта pixabay.com
Доктор вовремя не провёл кесарево сечение; за смерть младенца больница выплатит 2 миллиона рублей.
В Кемерове врач совершил ошибку, которая повлекла за собой смерть новорождённого ребёнка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд города.
Согласно материалам дела, медик выбрал неправильную тактику ведения родов и не провёл своевременную операцию кесарево сечение, которая могла спасти жизнь младенцу. Женщина несколько часов пыталась родить ребёнка, чьё состояние стремительно ухудшалось. В результате новорождённый погиб от аспирационной пневмонии.
Представитель Областной детской клинической больницы не стал оспаривать, что ребёнок умер из-за неправильного оказания помощи беременной женщине. Суд взыскал с медучреждения 2,015 миллиона рублей, включающих в себя компенсацию морального вреда и судебные расходы.
Напомним, в конце июля кемеровчанка умерла во время аборта из-за ошибки врача.
Никита Минин
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