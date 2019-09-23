Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

Фото ГУ МВД по республике Тыва

У жителя Кызыла нашли 54 тысячи патронов и полтонны водки без акцизов; мужчина продавал их знакомому.

Жителя Тывы задержали за незаконное хранение и контрабанду боевых патронов и спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва, мужчину задержали сотрудники ДПС при проверке автомобиля на одной из трасс. В ходе обыска в автомобиле обнаружили коробки с боеприпасами – в общей сложности подозреваемый перевозил 54 тысячи боевых патронов.

Выяснилось, что мужчина перевозил патроны для продажи своему знакомому. В ходе дальнейшего расследования у подозреваемого в гараже обнаружили 50 коробок с алкоголем. Злоумышленник хранил у себя тысячу бутылок водки без акцизных марок и соответствующих документов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, сбыт, хранение и перевозку боеприпасов по предварительному сговору. Полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, месяц назад многодетную мать из Новосибирска оштрафовали за принесённые детьми патроны в школу.