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Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

Рубрика: проиcшествия

25.09.2019 13:07

Фото ГУ МВД по республике Тыва

У жителя Кызыла нашли 54 тысячи патронов и полтонны водки без акцизов; мужчина продавал их знакомому.

Жителя Тывы задержали за незаконное хранение и контрабанду боевых патронов и спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва, мужчину задержали сотрудники ДПС при проверке автомобиля на одной из трасс. В ходе обыска в автомобиле обнаружили коробки с боеприпасами – в общей сложности подозреваемый перевозил 54 тысячи боевых патронов. 

Выяснилось, что мужчина перевозил патроны для продажи своему знакомому. В ходе дальнейшего расследования у подозреваемого в гараже обнаружили 50 коробок с алкоголем. Злоумышленник хранил у себя тысячу бутылок водки без акцизных марок и соответствующих документов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, сбыт, хранение и перевозку боеприпасов по предварительному сговору. Полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. 

Напомним, месяц назад многодетную мать из Новосибирска оштрафовали за принесённые детьми патроны в школу. 

Эмиль Фукс

Теги: происшествия Тува

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Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

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«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете

сегодня 10:14 Политика 0 Коммент.

В России пополнился список «роскошных» автомобилей

сегодня 10:07 Авто 0 Коммент.

От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в России

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Что за гадость: пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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