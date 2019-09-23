Сибиряк зарезал своего пятилетнего сына

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Мужчина нанёс ребёнку четыре ножевых ранения; мальчик скончался на месте.

Житель Барнаула убил своего пятилетнего сына. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, сегодня утром мужчина нанёс четыре ножевых ранения ребёнку в область живота и грудной клетки. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Подозреваемый задержан. Следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств и мотива убийства.

Напомним, 20 сентября четырёхлетний ребёнок случайно отрубил младшему брату два пальца топором.