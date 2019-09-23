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Социологи объяснили численное превосходство женщин над мужчинами в Новосибирской области

Рубрика: общество

25.09.2019 07:40

фото с сайта pixabay.com

Женщин в Новосибирской области почти на 200 тысяч больше, чем мужчин; с возрастом диспропорция полов только усиливается. 

На 1493 тысячи женщин в Новосибирской области приходится 1300 тысяч мужчин: численный разрыв между полами составляет почти 200 тысяч человек или около 15 %. Причём диспропорция становится особенно явно выражена у новосибирцев начиная с 35 лет – среди более возрастного населения женщин заметно больше. Такие данные   опубликовал Новосибирскстат. 

По оценке социологов, причиной того, что на десять девчонок приходится девять ребят, становится высокая смертность мужского населения. 

Основная масса жителей области – горожане, их почти в четыре раза больше тех, кто выбирает сельскую местность. При этом в городах преобладают жители в возрасте 30-34 лет, на селе же – поколение 55-59-летних. 

Также в Новосибирскстате посчитали, что более 50 % населения – работающие граждане, 19 % – дети, подростки и студенты, и ещё 25 % жителей или каждый четвёртый – пенсионеры. 

Всего на начало 2019 года в Новосибирской области проживало 2793,4 тысячи человек – это почти на 4,5 тысячи человек больше, чем годом ранее. 

Напомним, 27 января Сиб.фм писал, что численность населения области составила 2,7 миллиона жителей. 

Мария Машанова

Теги: мужчины Новосибирская область женщины

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