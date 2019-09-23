Страшнее рака: врачи составили список опаснейших болезней

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Страшнее рака: врачи составили список опаснейших болезнейРубрика: общество, наука
25.09.2019 14:35
фото с сайта pixabay.com
Специалисты составили список болезней, которые намного страшнее онкологии; выжить при них почти невозможно.
Медики рассказали, какие болезни несут большую опасность для человека, чем рак. Перечень таких заболеваний появился на сайте Федерального агентства новостей.
На последнем месте списка находится прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия. Она превращает ткани человека в кость, оставляя его в неподвижном состоянии. Главная проблема в том, что процесс этот необратим, так как учёные пока не нашли лекарства от ужасной болезни.
Выше неё находится геморрагическая лихорадка Марбурга, смертность от которой достигает 90 %. Известно об этой болезни стало в 60-х годах прошлого века, тогда её ещё называли «болезнью зелёных мартышек». Первичные симптомы: высокая температура и боли в животе.
Врачи также выделяют такое генетическое заболевание, как фатальная бессонница, которое поражает нервные клетки больного. Спустя несколько месяцев человек умирает, видя различные галлюцинации и страдая от панических атак.
Первое место в списке заняло «коровье бешенство» или болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Это заболевание разрушает спинной и головной мозг, оставляя человека в состоянии «овоща».
Напомним, 24 сентября врачи назвали необычные симптомы рака мозга.
Никита Минин
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