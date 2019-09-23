Свалку костей снова нашли под Новосибирском

фото из группы "Город Обь Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители пригорода утверждают, что черепа и кости собаки растаскивают по всей округе; на вопросы жителей местные власти не отвечают.

Жители города Оби в Новосибирской области сегодня разместили в сети ужасающие фото: на свалке, где должны храниться отходы бытовые, обнаружены черепа и кости животных. По классификации санитарных врачей, — это мусор особой категории, который должен утилизироваться только специальными организациями в специальных условиях.

По словам местных жителей эта мусорная площадка располагается в районе дома 38 на улице Чкалова.

“Экология Новосибирск" кивает на УК Ленинская, та в свою очередь отказывается наотрез, мотивирую тем, что это якобы не их обязанность и территория тоже не их и кивают на администрацию. Администрация тоже открещивается и от территории, и от уборки естественно. Замкнутый круг получается....Представители Жилищной инспекции, Вы бываете в группе, посодействуйте пожалуйста в решении данной проблемы”, — вопрошает автор поста, пожелавший остаться анонимным.

Под публикацией уже развернулась дискуссия.

“Ужас, это точно, кости раскиданные у мусорки напоминают скотомогильник, там черепа и челюсти обглоданные, собаки бездомные растаскивают их по всей округе....”, — сообщает Марина Гурова.

Сиб.фм направил запрос о состоянии свалки в “Экологию Новосибирск”, администрацию города Оби и в полицию.

Напомним, в апреле на территории Октябрьского района Новосибирска нашли незаконный скотомогильник.