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Топ-5 самых необычных и дорогих машин, которые продают в Новосибирске: «бегемот» и «летучая рыба»

Рубрика: общество

26.09.2019 05:00

фото с сайтов Drom.ru и «Авито»

Не просто железный конь и не просто статусное средство передвижения. На новосибирском авторынке представлены автомобили, при взгляде на которые в голове родятся вопросы типа: «Как это может стоить с десяток квартир?». Сиб.фм изучил автомобильные сайты и составил для читателей рейтинг самых дорогих поезженных авто, предложенных покупателям по космическим ценам.

На пятом месте нашего рейтинга расположился представитель отечественного автопрома. Зелёный «Москвич-401» выпуска 1957 года в Новосибирске продают за 5,5 миллиона рублей. Об авто известно немного. Даже получить выписку ГИБДД о прошлом машины – нереально. Владелец, скорее всего, указал неверный VIN. Судить о состоянии «Москвича» предлагают по фото и строчке описания: «отреставрирован в 2019 году». Заметно, что в реставрации использовались деревянные части кузова. Такой зелёный бегемотик в клетчатом жилете.

На четвёртое место Сиб.фм помещает Jeep Wrangler 2011 года выпуска по цене 6,5 млн рублей. Машина покорила нас своей харизмой и той любовью, с которой о ней пишет продавец.

«Продается законченный проект, было сделано все, что только позволяет данная машина.

Автомобиль был разобран до последнего болтика, прокрашен, обработан, потом собран с доработками», – сообщает пока ещё владелец авто (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим. Сиб.фм).

«В России таких автомобилей больше нет, проект полностью эксклюзивный, привлекает максимум внимания на дороге», – пишет продавец, и ему веришь! С открытым верхом авто смотрится нереально агрессивно и интересно: не то медвежья тропа на горизонте, не то горный перевал.

В середине рейтинга Сиб.фм помещает ещё одно детище российского автопрома. Marussia B1 2015 года выпуска выставлена на продажу за 10 млн рублей.

Среди достоинств необычного вида красной акулы владелец подмечает отличное состояние и готовность к ежедневной эксплуатации. 

Машина такого дизайна точно не останется незамеченной на дороге. Низкая посадка, широкая резина, огромные выхлопные трубы, раскосые фары. А когда у машины открываются двери, она из акулы превращается в летучую рыбу.

Ценность данной модели ещё и в том, что производство Marussia, начатое в 2007 году, свернули всего через семь лет. Свет увидели всего 44 прототипа.

На четвёртую строчку Сиб.фм помещает Mercedes-Benz SL-Class 1960 года выпуска, который в Новосибирске продают за 20 млн рублей.

«Один из немногих по- настоящему профессионально отреставрированных 190- х в России. Машина имеет заводские номерные агрегаты. Редкое сочетание черного кузова и салона зеленого цвета также придает этому экземпляру редкости. В комплекте с машиной прилагается съемный жесткий верх, что превращает родстер в элегантное купе», — пишет о своём авто хозяин.

Ещё одним достоинством авто владелец называет отсутствие пробега по России.

По общему мнению коллектива Сиб.фм именно этот вариант является самым ценным и интересным: лакированный пучеглазый аллигатор.

Однако шикарно восстановленный раритетный Mercedes-Benz SL-Class не может даже приблизиться к цене, которую просят в Новосибирске за ЗИЛ-110 – ровесника Победы. Автомобиль, который ещё называют «лимузином Сталина», продают в Новосибирске за 75 млн рублей. 

Автор объявления сообщает, что автомобиль находится на реставрации, которая завершится в декабре 2019 года.

Не сомневаемся, что когда над раритетом поработают мастера, он будет выглядеть как игрушка и оправдает свою цену в 10 трёхкомнатных квартир в столице Сибири.

Напомним, каждый день коллектив Сиб.фм поднимает читателям настроение публикуя эксклюзивные рейтинги.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область автомобили рейтинги

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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