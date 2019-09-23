Второй труп мужчины нашли в теплокамере в Бердске

Фото с сайта Pixabay.com

В начале отопительного сезона в теплокамере обнаружили бездыханное тело мужчины; сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего.

Тело мужчины нашли в теплокамере на улице Химзаводской в Бердске. Об этом сообщило издание «Бердск Online» со ссылкой на заместителя директора КБУ по строительству.

По словам сотрудника КБУ, найдено было бездыханное тело человека без определённого места жительства. Сейчас правоохранители выясняют причины его смерти.

Отметим, что ранее сотрудники КБУ провели рейды по теплокамерам и обнаружили там ночлежки для бомжей. Информацию об этом передали в отдел МВД по Бердска.

Напомним, в сентябре 2019 года бомж обгорел в камере теплотрассы Бердска.