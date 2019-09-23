4 балла
+5
64.19 70.59
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Самолёт загорелся в Барнауле: новые подробности

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Загорелся популярный новосибирский ресторан

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

Второй труп мужчины нашли в теплокамере в Бердске

сегодня 09:24 Хроника 0 Коммент.

Apple выпустила iPad седьмого поколения с увеличенным экраном

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Самолёт загорелся при посадке в Барнауле

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец заплатит 160 тысяч за сбитых им лосей

сегодня 08:09 Хроника 0 Коммент.

Свалку костей снова нашли под Новосибирском

сегодня 07:49 Общество 0 Коммент.

Грецкие орехи остановят возрастной набор веса

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 26 сентября

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

вчера 20:06 Культура 0 Коммент.

Непристёгнутая семья новосибирцев серьёзно пострадала в массовом ДТП

вчера 18:51 Хроника 0 Коммент.

По поручению Андрея Травникова будет проведена модернизация системы теплоснабжения в Черепанове

вчера 18:31 Политика 0 Коммент.

Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Всё поправимо? Жильцам «криво построенных» элитных коттеджей в новосибирских «Берёзках» предложили новые квартиры

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

вчера 16:43 Общество 0 Коммент.

«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Фейковый сбор средств по делу Павла Устинова раскрыли в Новосибирске

вчера 15:48 Политика 0 Коммент.

Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Второй труп мужчины нашли в теплокамере в Бердске

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 09:24

Фото с сайта Pixabay.com

В начале отопительного сезона в теплокамере обнаружили бездыханное тело мужчины; сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего.

Тело мужчины нашли в теплокамере на улице Химзаводской в Бердске. Об этом сообщило издание «Бердск Online» со ссылкой на заместителя директора КБУ по строительству.

По словам сотрудника КБУ, найдено было бездыханное тело человека без определённого места жительства. Сейчас правоохранители выясняют причины его смерти.

Отметим, что ранее сотрудники КБУ провели рейды по теплокамерам и обнаружили там ночлежки для бомжей. Информацию об этом передали в отдел МВД по Бердска.

Напомним, в сентябре 2019 года бомж обгорел в камере теплотрассы Бердска.

 

Дарья Мелехова

Теги: смерть Бердск теплотрасса

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Самолёт загорелся в Барнауле: новые подробности

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Загорелся популярный новосибирский ресторан

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

Второй труп мужчины нашли в теплокамере в Бердске

сегодня 09:24 Хроника 0 Коммент.

Apple выпустила iPad седьмого поколения с увеличенным экраном

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Самолёт загорелся при посадке в Барнауле

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец заплатит 160 тысяч за сбитых им лосей

сегодня 08:09 Хроника 0 Коммент.

Свалку костей снова нашли под Новосибирском

сегодня 07:49 Общество 0 Коммент.

Грецкие орехи остановят возрастной набор веса

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 26 сентября

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

«Котопёс» из кафе под Новосибирском растрогал соцсети

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Одинокая девочка из Новосибирска написала лучшую картину о лесных пожарах в Сибири

вчера 20:06 Культура 0 Коммент.

Непристёгнутая семья новосибирцев серьёзно пострадала в массовом ДТП

вчера 18:51 Хроника 0 Коммент.

По поручению Андрея Травникова будет проведена модернизация системы теплоснабжения в Черепанове

вчера 18:31 Политика 0 Коммент.

Агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Всё поправимо? Жильцам «криво построенных» элитных коттеджей в новосибирских «Берёзках» предложили новые квартиры

вчера 16:54 Общество 0 Коммент.

Полпред Меняйло: ущерб от преступлений в лесной сфере превысил 10 миллиардов рублей

вчера 16:43 Общество 0 Коммент.

«От иномарки ничего не осталось»: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Фейковый сбор средств по делу Павла Устинова раскрыли в Новосибирске

вчера 15:48 Политика 0 Коммент.

Дело об отравлении 24 детей в православной гимназии передали в СК

вчера 15:33 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс 23.09.2019 Младенец умер рядом со спящей матерью на Алтае 23.09.2019

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Спецназовец-выпускник Новосибирского военного училища работает ма...

Image

Чем кормить внуков-веганов советским бабушкам, показали в Новосиб...