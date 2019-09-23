4 балла
+11
63.71 70.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете

сегодня 10:14 Политика 0 Коммент.

В России пополнился список «роскошных» автомобилей

сегодня 10:07 Авто 0 Коммент.

От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в России

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Что за гадость: пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России пополнился список «роскошных» автомобилей

Рубрика: Авто, общество

25.09.2019 10:07

фото с сайта pixabay.com

Единый коэффициент введён для машин стоимостью 3-5 миллионов рублей; пополнился список моделей, считающихся «роскошными».

В России изменились правила расчёта налога для дорогих автомобилей. Об этом сообщает Motor со ссылкой на Федеральную налоговую службу. 

Новый единый повышающий коэффициент для автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей составил 1,1. Прежде ставка равнялась 1,3 и 1,5. Это значит, что теперь владельцы дорогих машин будут выплачивать более скромные суммы государству. 

Также ФНС обновила список моделей, которые можно считать «роскошными». Теперь в него входят BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. По последним на данный момент подсчётам, в перечень входят 1223 наименования. 

Напомним, 19 сентября стало известно, что новосибирцы возмущены налогом на утилизацию авто.

 

Никита Минин

Теги: автомобили налоги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Сибиряк прятал склад боеприпасов и контрабандного алкоголя

сегодня 13:07 Хроника 0 Коммент.

Красоток-брюнеток заподозрили в воровстве в Новосибирске

сегодня 12:58 Хроника 0 Коммент.

«Двуличный и безответственный человек»: жительница Новосибирска отсудила у бывшего мужа 4 миллиона рублей

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Названы самые дефицитные профессии в Новосибирске

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Ребёнок погиб из-за ошибки врача

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Еле скрутили: видео задержания пьяного водителя в Новосибирске выложили в сеть

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

Бес на свободе: лысого кота в татуировках ищут за полмиллиона рублей

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Обвинённый в ударе новосибирского чиновника депутат Дамаев написал заявление о клевете

сегодня 10:14 Политика 0 Коммент.

В России пополнился список «роскошных» автомобилей

сегодня 10:07 Авто 0 Коммент.

От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

сегодня 09:56 Общество 0 Коммент.

Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в России

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Что за гадость: пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.06.2019

События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь

Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...

Читать далее
Image
13.06.2019

События выходных: потепление, «Снайперы» и дискотека Евросоюза

Как пережить остывшие батареи ...

Читать далее
Image
09.01.2019

Заживём по-новому

Новые законы и экономические реформы, которые изменят жизн...

Читать далее
Image
03.12.2018

Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил

Чем грозит закон о самозанятых обычным фриланс...

Читать далее
Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцев пригласили оценить Volkswagen Polo Football Edition в эксклюзивном исполнении сегодня 12:49 Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей 19.09.2019 Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты 19.09.2019

Популярное

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

Спецназовец-выпускник Новосибирского военного училища работает ма...

Image

Чем кормить внуков-веганов советским бабушкам, показали в Новосиб...