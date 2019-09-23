В России пополнился список «роскошных» автомобилей

фото с сайта pixabay.com

Единый коэффициент введён для машин стоимостью 3-5 миллионов рублей; пополнился список моделей, считающихся «роскошными».

В России изменились правила расчёта налога для дорогих автомобилей. Об этом сообщает Motor со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Новый единый повышающий коэффициент для автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей составил 1,1. Прежде ставка равнялась 1,3 и 1,5. Это значит, что теперь владельцы дорогих машин будут выплачивать более скромные суммы государству.

Также ФНС обновила список моделей, которые можно считать «роскошными». Теперь в него входят BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. По последним на данный момент подсчётам, в перечень входят 1223 наименования.

Напомним, 19 сентября стало известно, что новосибирцы возмущены налогом на утилизацию авто.