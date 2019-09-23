Всё поправимо? Жильцам «криво построенных» элитных коттеджей в новосибирских «Берёзках» предложили новые квартиры

Фото со страницы Анны Шатиловой в Instagram

Разбор полётов и кирпичной кладки элитных домов устроили в коттеджном посёлке «Берёзки-Озёрный» в Новосибирске; после того как экспертиза подтвердила дефекты строительства, людям предложили новые квартиры.

Скандал разгорелся в коттеджном посёлке «Берёзки-Озёрный» в Новосибирске. Двухквартирные кирпичные дома с большими французскими окнами относятся к категории элитной недвижимости. Но, как недавно выяснили жильцы, за симпатичной «обёрткой» скрывается не особо вкусная «начинка». Ещё прошлой зимой люди начали мёрзнуть. И понятно почему: проверка тепловизором показала места утечки тепла.

«Застройщик, компания "Зелёный дом", предложил решить проблему путём запенивания таких мест», – рассказала на свей странице в Instagram жительница Анна Шатилова.

Однако владельцы квартир решили «копнуть глубже»: по договорённости с застройщиком с дома был снят красивый облицовочный кирпич, под которым скрывалось творчество «пьяных», как выражаются недовольные жильцы, мастеров.

«Кладка несущих стен дома (если её так можно назвать) мало того что вся перекошена, нет ни одного прямого угла, так к тому же состроит из битого кирпича, кусков штукатурки и прочего мусора», – пишет девушка.

Претензии людей подтвердила и профессиональная экспертиза. Специалисты компании «Упор» обследовали дом, заключив, что «основные конструкции наружных кирпичных стен здания находятся в работоспособном техническом состоянии», однако локальные участки кладки повреждены и нуждаются в ремонте.

Подобные истории о недоделках строителей – к сожалению, не редкость. Редкостью можно назвать разве что оперативную реакцию компании-застройщика не ситуацию.

ООО «Зелёный дом» ещё до получения результатов экспертизы предложила жильцам посёлка несколько вариантов решения проблемы: устранить на свой счёт все недочёты либо выкупить объект по рыночной цене.

Как прокомментировал Сиб.фм представитель группы «Мета», девелопер ЖК «Ясный берег», ЖК «Оазис», дома на реке «Маяк» Владимир Мартыненков, в данной ситуации речь идёт о «визуально неприглядных, но не фатальных дефектах».

«Наша компания готова также взять этот дом по трейд-ину взамен на квартиру большей площади в наших объектах. Например, в ЖК "Ясный берег" или дома у реки "Маяк". Готовы через застройщика провести такие переговоры!» – добавил Мартыненков.

Сиб.фм продолжит следить за этой историей, ведь, как справедливо отмечают жильцы, «зима близко».

Напомним, 2 сентября Сиб.фм писал о том, что рынок «вторички» в Новосибирске начал дорожать одновременно со всей страной.