Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

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Сибирячка едва не лишилась заграничного отдыха из-за накопленного долга по кредиту; женщину задержали в аэропорту во время прохождения пограничного контроля.

Долг по кредиту в размере 100 тысяч рублей едва не обернулся для жительницы Новосибирска испорченным отдыхом. Женщина отправлялась в отпуск в тёплые страны, но не смогла пройти пограничный контроль в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Дело должницы находилось на исполнении у приставов Кочковского района, сотрудники не раз пытались призвать женщину погасить кредитный долг, но у той находились дела поважнее.

«Одной из мер, принятых судебным приставом в рамках исполнительного производства стало вынесение постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», — уточнили в УФССП.

В результате во время прохождения пограничного контроля перед вылетом из Санкт-Петербурга женщина получила отказ в выезде из страны. После этого должница прямо в аэропорту погасила весь кредит, направив приставам квитанции об оплате.

«Постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ было оперативно отменено. Гражданка приобрела билет и на следующий день улетела в долгожданный отпуск», — уточнили в региональном УФССП.

Напомним, 18 сентября Сиб.фм писал, как приставы явились на свадьбу должницы в ЗАГС.