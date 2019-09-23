Лента новостейПредложить новость
Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске
Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту
Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском
Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредитуРубрика: общество
25.09.2019 08:05
ФОТО PIXABAY.COM
Сибирячка едва не лишилась заграничного отдыха из-за накопленного долга по кредиту; женщину задержали в аэропорту во время прохождения пограничного контроля.
Долг по кредиту в размере 100 тысяч рублей едва не обернулся для жительницы Новосибирска испорченным отдыхом. Женщина отправлялась в отпуск в тёплые страны, но не смогла пройти пограничный контроль в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Дело должницы находилось на исполнении у приставов Кочковского района, сотрудники не раз пытались призвать женщину погасить кредитный долг, но у той находились дела поважнее.
«Одной из мер, принятых судебным приставом в рамках исполнительного производства стало вынесение постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», — уточнили в УФССП.
В результате во время прохождения пограничного контроля перед вылетом из Санкт-Петербурга женщина получила отказ в выезде из страны. После этого должница прямо в аэропорту погасила весь кредит, направив приставам квитанции об оплате.
«Постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ было оперативно отменено. Гражданка приобрела билет и на следующий день улетела в долгожданный отпуск», — уточнили в региональном УФССП.
Напомним, 18 сентября Сиб.фм писал, как приставы явились на свадьбу должницы в ЗАГС.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске
Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту
Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском
Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное