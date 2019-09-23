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Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

Рубрика: общество

25.09.2019 08:05

ФОТО PIXABAY.COM

Сибирячка едва не лишилась заграничного отдыха из-за накопленного долга по кредиту; женщину задержали в аэропорту во время прохождения пограничного контроля. 

Долг по кредиту в размере 100 тысяч рублей едва не обернулся для жительницы Новосибирска испорченным отдыхом. Женщина отправлялась в отпуск в тёплые страны, но не смогла пройти пограничный контроль в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. 

Дело должницы находилось на исполнении у приставов Кочковского района, сотрудники не раз пытались призвать женщину погасить кредитный долг, но у той находились дела поважнее. 

«Одной из мер, принятых судебным приставом в рамках исполнительного производства стало вынесение постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», — уточнили в УФССП. 

В результате во время прохождения пограничного контроля перед вылетом из Санкт-Петербурга женщина получила отказ в выезде из страны. После этого должница прямо в аэропорту погасила весь кредит, направив приставам квитанции об оплате. 

«Постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ было оперативно отменено. Гражданка приобрела билет и на следующий день улетела в долгожданный отпуск», — уточнили в региональном УФССП. 

 

Напомним, 18 сентября Сиб.фм писал, как приставы явились на свадьбу должницы в ЗАГС. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область приставы долги

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:40 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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