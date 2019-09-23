Живую анаконду покажут в Новосибирске

фото Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило

Новосибирский зоопарк получил из Санкт-Петербурга рептилию; змея намного агрессивнее своих собратьев.

Самец парагвайской анаконды прибыл в Новосибирский зоопарк. Информация появилась в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Пока змея привыкает к новому месту. Всё время она проводит на стволе дерева, установленном под специальной согревающей лампой. Известно, что анаконды любят воду, но к бассейну наш новенький интереса пока не проявляет. Ему нужно отогреться с дороги», – пишут сотрудники зоопарка.

На данный момент анаконда ещё очень маленькая, длина малыша составляет всего 60 сантиметров. Но уже сейчас у змеи ярко выраженный окрас: тёмный узор на жёлто-оливковом фоне. Зоологи отмечают, что рептилия намного агрессивнее своих собратьев. Когда работники зоопарка попытались взять анаконду на руки, она начала атаковать. Но, возможно, это всего лишь последствия стресса, связанного с длительным перелётом.

В природе парагвайская анаконда наиболее активна в тёмное время суток. Она охотится на водоплавающих птиц, млекопитающих и рыб. Змея редко покидает водоём, в котором обитает, и предпочитает лишний раз не выползать на берег.

Пока змея находится в закрытом вольере, но уже в скором времени у новосибирцев появится возможность взглянуть на редкий вид анаконды.

Напомним, 20 сентября заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети.