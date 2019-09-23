Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса захотела увидеть своего ребёнка; в настоящее время Заворотнюк находится в частной элитной клинике Москвы.

Анастасия Заворотнюк увиделась со своей младшей дочерью Милой, которой скоро исполнится год. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на сотрудников больницы, где лежит актриса.

По словам медперсонала, звезда сериала «Моя прекрасная няня» захотела «насмотреться на свою кровиночку». Родные посчитали, что это придаст актрисе сил для борьбы с болезнью, поэтому исполнили это желание.

Девочка родилась у Анастасии Заворотнюк в результате ЭКО. Многие специалисты связывают резкое развитие онкологического заболевания у актрисы именно с проведением экстракорпорального оплодотворения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили страшный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Доктора из зарубежных клиник пытались вылечить телезвезду, однако это не принесло никаких результатов. Несмотря на сообщения различных СМИ, от Анастасии или её близких официальных комментариев не поступало.

Напомним, 25 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице.