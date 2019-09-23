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Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Рубрика: общество

26.09.2019 14:11

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса захотела увидеть своего ребёнка; в настоящее время Заворотнюк находится в частной элитной клинике Москвы.

Анастасия Заворотнюк увиделась со своей младшей дочерью Милой, которой скоро исполнится год. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на сотрудников больницы, где лежит актриса. 

По словам медперсонала, звезда сериала «Моя прекрасная няня» захотела «насмотреться на свою кровиночку». Родные посчитали, что это придаст актрисе сил для борьбы с болезнью, поэтому исполнили это желание. 

Девочка родилась у Анастасии Заворотнюк в результате ЭКО. Многие специалисты связывают резкое развитие онкологического заболевания у актрисы именно с проведением экстракорпорального оплодотворения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили страшный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Доктора из зарубежных клиник пытались вылечить телезвезду, однако это не принесло никаких результатов. Несмотря на сообщения различных СМИ, от Анастасии или её близких официальных комментариев не поступало. 

Напомним, 25 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

 

Никита Минин

Теги: медицина онкология врачи

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сегодня 12:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра

сегодня 10:19 Хроника 0 Коммент.

Загорелся популярный новосибирский ресторан

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сегодня 09:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Самолёт загорелся при посадке в Барнауле

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:09 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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