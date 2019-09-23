2 балла
+4
64.29 70.38
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Несколько агентств недвижимости поплатились за незаконные займы под маткапитал в Новосибирске

сегодня 20:09 Экономика 0 Коммент.

«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска

сегодня 19:39 Экономика 0 Коммент.

Пожар в жилом доме в центре Новосибирска: подробности происшествия

сегодня 19:21 Хроника 0 Коммент.

За пощёчину полицейскому молодая мать в Новосибирске получила полтора года

сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

Видео: пожар в многоэтажном доме в центре Новосибирска

сегодня 18:14 Хроника 0 Коммент.

В двух районах Новосибирской области завершилась уборочная страда

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополии

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Старик на «старушке» сбил пешехода в Новосибирске

сегодня 15:57 Хроника 0 Коммент.

Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки самолёта в Барнауле

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Почему в Новосибирске так часто горят рестораны и как не повторить историю «Хромой лошади»?

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

ЭКО для возрастных родов в Новосибирске сделали более тысячи женщин

сегодня 15:28 Общество 0 Коммент.

Два дня тушили: в мэрии Новосибирска прокомментировали тушение пожара на Ленинской свалке

сегодня 15:14 Общество 0 Коммент.

Женщину с перерезанным горлом вытащили с того света новосибирские врачи

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Уволенный директор новосибирской музыкальной «школы гениев» прошёл аттестацию в Минкульте

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Люди молились, сирены ревели: все подробности огненной посадки «Боинга» в Барнауле

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей состоялась в Новосибирске

сегодня 13:29 Бизнес 0 Коммент.

Священника обвинили в изнасилованиях детей

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за технической неисправности

сегодня 12:34 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска

Рубрика: экономика

26.09.2019 19:39

Фото пресс-службы Ростеха

Новая спасательная радиостанция может держать связь на тысячу километров; устаревшие приборы занимали целый кузов грузовика.

«Росэлектроника» разработала уникальную радиостанцию, которая поможет помощь посреди самой глухой тайги. Сегодня, 26 сентября Ростех сообщил о передаче новейшей разработки в Новосибирскую область.

Прибор был разработан специалистами Омского НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» специально для МЧС. Главным преимуществом коротковолновой радиостанции является дальность действия в тысячу километров, сочетающаяся с компактностью – техника помещается в контейнер и не требует целого грузовика, в отличие от устаревших аппаратов.

Дальность радиостанции может быть увеличена за счёт антенн и фидеров, прибор питается от электросети или оптической линии управления, а также может работать автономно на дистанционном управлении. Оборудование работает в диапазоне частот 1,5–29,99999 МГц и позволяет передавать информацию в КВ-диапазоне и по всем радиоканалам.  

«На данный момент аппаратура проходит завершающий этап испытаний и в ближайшее время будет передана главным управлениям МЧС по Новосибирской, Свердловской областям и Хабаровскому краю», – сообщила пресс-служба Ростеха.

Напомним, 12 сентября новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны.

Никита Манько

Теги: связь техника МЧС радио

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Несколько агентств недвижимости поплатились за незаконные займы под маткапитал в Новосибирске

сегодня 20:09 Экономика 0 Коммент.

«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска

сегодня 19:39 Экономика 0 Коммент.

Пожар в жилом доме в центре Новосибирска: подробности происшествия

сегодня 19:21 Хроника 0 Коммент.

За пощёчину полицейскому молодая мать в Новосибирске получила полтора года

сегодня 18:57 Общество 0 Коммент.

Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

Видео: пожар в многоэтажном доме в центре Новосибирска

сегодня 18:14 Хроника 0 Коммент.

В двух районах Новосибирской области завершилась уборочная страда

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополии

сегодня 16:04 Общество 0 Коммент.

Старик на «старушке» сбил пешехода в Новосибирске

сегодня 15:57 Хроника 0 Коммент.

Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки самолёта в Барнауле

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Почему в Новосибирске так часто горят рестораны и как не повторить историю «Хромой лошади»?

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

ЭКО для возрастных родов в Новосибирске сделали более тысячи женщин

сегодня 15:28 Общество 0 Коммент.

Два дня тушили: в мэрии Новосибирска прокомментировали тушение пожара на Ленинской свалке

сегодня 15:14 Общество 0 Коммент.

Женщину с перерезанным горлом вытащили с того света новосибирские врачи

сегодня 14:54 Общество 0 Коммент.

Уволенный директор новосибирской музыкальной «школы гениев» прошёл аттестацию в Минкульте

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Люди молились, сирены ревели: все подробности огненной посадки «Боинга» в Барнауле

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей состоялась в Новосибирске

сегодня 13:29 Бизнес 0 Коммент.

Священника обвинили в изнасилованиях детей

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за технической неисправности

сегодня 12:34 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.02.2019

Места для сладких парочек

Где в городе можно сделать романтичные селф...

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
08.02.2018

Анатомия Новосибирска: «Ростелеком»

Развитие инфраструктуры...

Читать далее
Image
19.10.2017

Нам просто нельзя опоздать ещё раз

Как запатентовать зубную щё...

Читать далее
Image
30.03.2017

Высокая скорость культуры

Как быстрый интернет способствует развитию...

Читать далее
Image
27.12.2016

Смартфон под ёлкой

Какой смартфон и по какой цене подарить на Новый Год...

Читать далее

Новости по теме

Пожар в жилом доме в центре Новосибирска: подробности происшествия сегодня 19:21 Видео: пожар в многоэтажном доме в центре Новосибирска сегодня 18:14

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

Спецназовец-выпускник Новосибирского военного училища работает ма...