«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска

Фото пресс-службы Ростеха

Новая спасательная радиостанция может держать связь на тысячу километров; устаревшие приборы занимали целый кузов грузовика.

«Росэлектроника» разработала уникальную радиостанцию, которая поможет помощь посреди самой глухой тайги. Сегодня, 26 сентября Ростех сообщил о передаче новейшей разработки в Новосибирскую область.

Прибор был разработан специалистами Омского НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» специально для МЧС. Главным преимуществом коротковолновой радиостанции является дальность действия в тысячу километров, сочетающаяся с компактностью – техника помещается в контейнер и не требует целого грузовика, в отличие от устаревших аппаратов.

Дальность радиостанции может быть увеличена за счёт антенн и фидеров, прибор питается от электросети или оптической линии управления, а также может работать автономно на дистанционном управлении. Оборудование работает в диапазоне частот 1,5–29,99999 МГц и позволяет передавать информацию в КВ-диапазоне и по всем радиоканалам.

«На данный момент аппаратура проходит завершающий этап испытаний и в ближайшее время будет передана главным управлениям МЧС по Новосибирской, Свердловской областям и Хабаровскому краю», – сообщила пресс-служба Ростеха.

Напомним, 12 сентября новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны.