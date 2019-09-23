«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели Новосибирска

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«Чемоданчик президентского связного» получат спасатели НовосибирскаРубрика: экономика
26.09.2019 19:39
Фото пресс-службы Ростеха
Новая спасательная радиостанция может держать связь на тысячу километров; устаревшие приборы занимали целый кузов грузовика.
«Росэлектроника» разработала уникальную радиостанцию, которая поможет помощь посреди самой глухой тайги. Сегодня, 26 сентября Ростех сообщил о передаче новейшей разработки в Новосибирскую область.
Прибор был разработан специалистами Омского НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника» специально для МЧС. Главным преимуществом коротковолновой радиостанции является дальность действия в тысячу километров, сочетающаяся с компактностью – техника помещается в контейнер и не требует целого грузовика, в отличие от устаревших аппаратов.
Дальность радиостанции может быть увеличена за счёт антенн и фидеров, прибор питается от электросети или оптической линии управления, а также может работать автономно на дистанционном управлении. Оборудование работает в диапазоне частот 1,5–29,99999 МГц и позволяет передавать информацию в КВ-диапазоне и по всем радиоканалам.
«На данный момент аппаратура проходит завершающий этап испытаний и в ближайшее время будет передана главным управлениям МЧС по Новосибирской, Свердловской областям и Хабаровскому краю», – сообщила пресс-служба Ростеха.
Напомним, 12 сентября новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны.
Никита Манько
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