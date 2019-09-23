ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра

Фото Сиб.фм

Авария произошла сегодня утром в центре Новосибирска; пробка длится до площади Калинина.

Грузовой автомобиль столкнулся с легковым «Пежо» на перекрёстке улицы Писарева с Красным проспектом рядом со станцией метро «Гагаринская». Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм с места происшествия. Участники ДТП говорят, что не смогли разъехаться с разных полос в сторону площади Калинина.

ДТП произошло ровно на перекрёстке улиц и сильно затруднило движение автомобилей в сторону станции метро «Заельцовская». Сервис Яндекс.Пробки показывает пробку до площади Калинина протяжённостью полтора километра.

У обоих автомобилей повреждены бамперы. Пострадавших в происшествии нет. На место прибыли сотрудники ГИБДД, подробности аварии выясняются.

Напомним, накануне под Новосибирском произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека.