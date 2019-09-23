Два дня тушили: в мэрии Новосибирска прокомментировали тушение пожара на Ленинской свалке

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Два дня тушили: в мэрии Новосибирска прокомментировали тушение пожара на Ленинской свалкеРубрика: общество, проиcшествия
26.09.2019 15:14
Фото ГУ МЧС НСО
Возможно, мусорный полигон на окраине левого берега загорелся из-за поджога; свалку тушили два дня.
Причина возгорания мусорного полигона – поджог или неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 26 сентября.
«Мусорный полигон загорелся из-за человеческого фактора. Мы постоянно проводим рекультивацию полигона – специалисты засыпают свалку землёй. Если бы площадь, которую не засыпали, была больше – мы бы могли и не справиться с тушением. Сейчас опасность ликвидирована до конца», – прокомментировал мэр города.
Проблема обеспечения безопасности на мусорном полигоне в его большой площади.
«Полностью закрыть доступ посторонних лиц и оградить его территорию – очень дорогая и физически трудная для выполнения задача», – добавил мэр.
Напомним, мусорный полигон на левом берегу Новосибирска продолжил тлеть на второй день после пожара.
Эмиль Фукс
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