Два дня тушили: в мэрии Новосибирска прокомментировали тушение пожара на Ленинской свалке

Фото ГУ МЧС НСО

Возможно, мусорный полигон на окраине левого берега загорелся из-за поджога; свалку тушили два дня.

Причина возгорания мусорного полигона – поджог или неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 26 сентября.

«Мусорный полигон загорелся из-за человеческого фактора. Мы постоянно проводим рекультивацию полигона – специалисты засыпают свалку землёй. Если бы площадь, которую не засыпали, была больше – мы бы могли и не справиться с тушением. Сейчас опасность ликвидирована до конца», – прокомментировал мэр города.

Проблема обеспечения безопасности на мусорном полигоне в его большой площади.

«Полностью закрыть доступ посторонних лиц и оградить его территорию – очень дорогая и физически трудная для выполнения задача», – добавил мэр.

Напомним, мусорный полигон на левом берегу Новосибирска продолжил тлеть на второй день после пожара.