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ЭКО для возрастных родов в Новосибирске сделали более тысячи женщин

Рубрика: общество

26.09.2019 15:28

Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Всего 1100 процедур запланировал фонд ОМС до конца года; единовременные доплаты за каждого ребёнка увеличат в следующем году.

Очередь женщин на бесплатную процедуру ЭКО в Новосибирской области продвинулась за девять месяцев почти на тысячу человек. Сегодня, 26 сентября, министерство труда и социального развития сообщило о мерах поддержки женщин на пресс-конференции в ТАСС.

Фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области запланировал 1100 процедур на весь 2019 год. По данным министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, к 1 сентября были проведены уже 934 процедуры.

В планах регионального министерства увеличить поддержу материнства и многодетных семей в виде единовременных выплат для каждого ребёнка. В 2020 году выплаты за рождение первого ребёнка составят шесть тысяч рублей, за второго дадут восемь тысяч рублей, за третьего выплата составит более 12 тысяч рублей, за четвёртого ребёнка – уже 18 тысяч рублей. 

Также для женщин в Новосибирской области уже несколько лет проходит программа переподготовки кадров по списку из 38 наиболее актуальных профессий, среди которых парикмахер, визажист, мастер маникюра и так далее. По словам Ярослава Фролова, в этом году 600 женщин прошли программу переподготовки, на 2020 год запланировано 840 мест. 

Напомним, 25 сентября агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала.

 

Никита Манько

Теги: медицина материнство роды

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