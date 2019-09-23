Эксперты предупредили о возможном привыкании к внедорожникам Volkswagen

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Новосибирцы могут испробовать самые инновационные и стильные автомобили; они никого не оставят равнодушным.

В модельной линейке немецкого концерна, представленной на российском рынке, есть три внедорожника, среди которых подходящий вариант для себя найдет каждый.

Volkswagen Tiguan – компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю. Хорош в городе и далеко за его пределами. Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и бездорожье.

Volkswagen Teramont – очень большой снаружи и ещё больше внутри. В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом. Он производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях и вырвавшись из них на бездорожье, он смотрится одинаково органично. Везде он уместен, везде он в своей среде. И где бы Teramont ни оказался, его дерзкий дизайн и внушительные размеры приковывают к себе восхищённые взгляды.

Volkswagen Touareg – самый инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen, зарекомендовавший себя на российском рынке витриной высоких технологий. Флагман модельного ряда Volkswagen, один из самых совершенных и инновационных автомобилей – Touareg оснащён множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4MOTION, пневматическая подвеска и пакет Off-road.

Все автомобили доступны для тест-драйва в дилерском центре Volkswagen «Автомир» по адресу Петухова, 87.

Запись по телефону 8 (383) 312-08-86 или на сайте www.vw-avtomir-nsk.ru