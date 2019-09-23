Главный храм Новосибирска могут закрыть пожарные

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Главный храм Новосибирска могут закрыть пожарныеРубрика: общество, проиcшествия
26.09.2019 12:09
фото с сайта wikipedia.org
В Железнодорожный суд города Новосибирска поступило дело в отношении Вознесенского кафедрального собора; инспекторы Госпожнадзора во второй раз выявили нарушения правил пожарной безопасности.
Факты нарушения правил пожарной безопасности выявили в приходе Вознесенского кафедрального собора. Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда города Новосибирска, 23 сентября к ним поступил протокол об административном правонарушении.
Главный храм Новосибирской области уже привлекали к ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. Дело по существу будет рассматривать судья Железнодорожного района Новосибирской области Татьяна Лыкова. Дата рассмотрения ещё не назначена.
Религиозной организации грозит штраф до 200 тысяч рублей либо приостановка деятельности сроком до 90 суток.
Напомним, в июле суд приостановил деятельность торгового центра в Новосибирске.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часов
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