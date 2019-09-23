Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часов

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Более восьми часов не могли вылететь во Вьетнам пассажиры авиакомпании Azur Air; на отдых их отправили на резервном борту.

Резервный самолёт перевезёт пассажиров в Камрань из Барнаула. Правда, отдых у большинства из них сократился. По сообщению Барнаульской транспортной прокуратуры, 336 пассажиров вылетели в 10:35.

«Вылет должен был состояться в 02:25. Однако из-за ЧП с самолётом пассажиров отправили резервным бортом, который прибыл в Барнаул в 07:30», – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что все права пассажиров были соблюдены. Авиакомпания предоставила горячее питание и прохладительные напитки. Кроме того, 17 человек были размещены в гостинице.

В аэропорт назначения самолёт прибудет в 17:15 по местному времени.

Напомним, во время посадки в Барнауле у самолёта загорелась правая стойка шасси.