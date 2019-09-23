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Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часов
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Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часовРубрика: проиcшествия
26.09.2019 11:22
Фото с сайта jetphotos.com
Более восьми часов не могли вылететь во Вьетнам пассажиры авиакомпании Azur Air; на отдых их отправили на резервном борту.
Резервный самолёт перевезёт пассажиров в Камрань из Барнаула. Правда, отдых у большинства из них сократился. По сообщению Барнаульской транспортной прокуратуры, 336 пассажиров вылетели в 10:35.
«Вылет должен был состояться в 02:25. Однако из-за ЧП с самолётом пассажиров отправили резервным бортом, который прибыл в Барнаул в 07:30», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что все права пассажиров были соблюдены. Авиакомпания предоставила горячее питание и прохладительные напитки. Кроме того, 17 человек были размещены в гостинице.
В аэропорт назначения самолёт прибудет в 17:15 по местному времени.
Напомним, во время посадки в Барнауле у самолёта загорелась правая стойка шасси.
Анатолий Якимов
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Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часов
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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