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Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часов

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 11:22

Фото с сайта jetphotos.com

Более восьми часов не могли вылететь во Вьетнам пассажиры авиакомпании Azur Air; на отдых их отправили на резервном борту.

Резервный самолёт перевезёт пассажиров в Камрань из Барнаула. Правда, отдых у большинства из них сократился. По сообщению Барнаульской транспортной прокуратуры, 336 пассажиров вылетели в 10:35.

«Вылет должен был состояться в 02:25. Однако из-за ЧП с самолётом пассажиров отправили резервным бортом, который прибыл в Барнаул в 07:30», – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что все права пассажиров были соблюдены. Авиакомпания предоставила горячее питание и прохладительные напитки. Кроме того, 17 человек были размещены в гостинице.

В аэропорт назначения самолёт прибудет в 17:15 по местному времени.

Напомним, во время посадки в Барнауле у самолёта загорелась правая стойка шасси. 

Анатолий Якимов

Теги: авиация Барнаул самолёт происшествие

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вчера 18:51 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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