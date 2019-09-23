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Люди молились, сирены ревели: все подробности огненной посадки «Боинга» в Барнауле

Рубрика: общество, проиcшествия

26.09.2019 13:49

Фото с сайта Западно-сибирской транспортной прокуратуры, Следственного комитета России, ФОТО СЕРГЕЯ ДИАНОВА ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ», ВИДЕО С YOUTUBE-КАНАЛА RUPTLY, групп «Подслушано Барнаул», «Инцидент Барнаул», официального сайта аэропорта Барнаул

Вечером 25 сентября при посадке в аэропорту Барнаула у летевшего из Вьетнама Boeing 767−300 загорелась шина стойки шасси. На борту в момент аварии находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Пожарные организовали экстренное тушение, людей эвакуировали по надувному трапу. Серьёзных жертв удалось избежать, однако более пятидесяти человек обратились за медицинской помощью. Сиб.фм собрал всё, что известно о происшествии к этому часу.

Свой первый полёт лайнер совершил 14 февраля 1991 года, то есть самолёту сейчас уже более 28 лет. Воздушное судно принадлежит компании Azur Air. Также лайнер обслуживал французские Aéromaritime и Air France, американскую Aviation Capital Group и российскую Transaero Airlines.

По рассказам очевидцев, самолёт не смог приземлиться с первого раза. Он начал двигаться рывками, после чего пошёл на второй круг. 

О происходящем на борту «Боинга» журналистам издания «Алтапресс» рассказала одна из пассажирок лайнера. По словам девушки, когда в хвосте самолёта появился дым, люди запаниковали. Ещё большая суматоха началась после того, как в салоне погас свет. 

«Очень напугал один бортпроводник. Он с бешеными глазами выбежал, и мне из-за него больше всего стало страшно. Я, конечно, после первого касания уже заревела и начала читать все известные молитвы. Люди визжали. Было очень много детей, все начали плакать», – рассказала журналистам издания пассажирка.

Она добавила, что судно люди покидали по надувному трапу – при этом толкали и торопили друг друга. Пассажирка сравнила спуск с горками в аквапарке – только падать приходится не в воду, а на твёрдую поверхностью. Неудивительно, что многие получили ушибы, ссадины на руках и коленях. 

Пока неизвестно, как вели себя пассажиры на борту воздушного судна – пытались забрать ручную кладь или действовали согласно инструкциям персонала. Однако, судя по публикации авиакомпании Azur Air в социальной сети, многие покидали салон, оставив вещи.

«Получена информация о возможности приступить к снятию с самолёта ручной клади и багажа пассажиров», – говорится в сообщении на официальной странице компании. 

В аэропорт тем временем стягивались экстренные службы – полиция, скорая, МЧС, сотрудники психологических служб. Горевший борт тушили всего несколько минут – с 21:15 до 21:26. 

Пассажирам, покидавшим судно по надувному трапу, потребовалась медицинская помощь. По данным СМИ, к медикам обратились 56 пассажиров «Боинга». Минздрав Алтайского края сообщает, что травмы лёгкой степени тяжести зафиксированы у 16 человек. Шестеро были эвакуированы в травмпункты Барнаула и Краевой клинической больницы, четверым из них медики рекомендовали амбулаторное лечение. Один пациент госпитализирован. По неофициальным данным, у женщины ушиб почек и поясничного отдела позвоночника. 

Состояние пострадавших людей держит на контроле лично министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. 

В первые несколько часов после аварийной посадки в аэропорту Барнаула царила паника. Встречавшие ежесекундно пытались дозвониться до родственников, находившихся на борту лайнера. Сирены скорых только добавляли нервозности. 

«Нахожусь в аэропорту, здесь куча скорых, у меня в этом самолёте были родители. С пассажирами работают скорые, потому что есть люди, которые сломали ноги, когда их эвакуировали с самолёта», – написала Ольга Быкова в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте». 

«Моя подруга с мамой летели этим рейсом. Пострадавших ещё увозят на данный момент, как минимум пять человек с переломами», – добавила Анастасия Шатохина. 

Что касается реакции правоохранителей, известно, что по факту инцидента в барнаульском аэропорту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, а также Барнаульская транспортная прокуратура начали проверку. Правоохранителям предстоит оценить действия команды судна и экстренных служб, а также проверить соблюдение мер безопасности при подготовке лайнера к полёту. 

Собственное расследование причин аварии начали и в авиакомпании. На странице Azur Air в социально сети Facebook сообщается, что «авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилёта начала расследование инцидента». 

В публикации компания-перевозчик также отметила, что оценивает действия экипажа по эвакуации пассажиров как «слаженные и профессиональные».

Известно также, что в Azur Air приняли решение выплатить компенсации пострадавшим от жёсткой посадки.

«Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь», – говорится в сообщении, однако размер компенсации не уточняется. 

Отметим, что в последние месяцы в России участились ЧП с пассажирскими самолётами. 

На слуху история с жёсткой посадкой 15 августа лайнера А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего рейсом 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. После столкновения со стаей чаек начались перебои в работе двигателя, и пилоты вынуждены были посадить самолёт с 226 пассажирами на кукурузное поле. Известно, что ушибы и ссадины получили трое детей и семеро взрослых.

Ещё один инцидент произошёл 5 мая, когда самолёт Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево – ровно через 28 минут после взлёта. При посадке у него повредились стойки шасси, начался пожар, в результате которого погиб 41 человек. 

Каждое ЧП с участием авиалайнеров – трагедия не только для непосредственных участников, но и для потенциальных пассажиров. Психологи отмечают, что у многих людей начинается аэрофобия, а при возникновении даже минимальной нештатной ситуации на борту пассажиры начинают паниковать. 

Между тем именно паника – один из главных врагов пассажиров. Находящиеся в стрессе люди перестают адекватно воспринимать рекомендации бортпроводников и банально слышать указания персонала. Во время процедуры эвакуации бортпроводники показывают и рассказывают людям, как максимально оперативно и слаженно покинуть салон самолёта, не создавая давки и паники. 

Как уже сообщал Сиб.фм, ЧП с загоревшимся «Боингом» повлияло на график работы аэропорта. В частности, обратный рейс до Камрани, который должен был совершить загоревшийся самолёт, задержали на несколько часов. 

По словам представителя авиакомпании Azur Air, всем пассажирам, прибывшим в аэропорт, предоставили еду, напитки и места в гостинице. Услугами размещения в итоге воспользовались 17 человек. Рейс во Вьетнам вылетел в 07:30 по местному времени. В авиакомпании уточнили, что ни один из пассажиров, купивших билет на рейс, не отказался от перелёта. 

Никита Минин

Теги: ЧП Барнаул пассажиры аэропорт Боинг

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