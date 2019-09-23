Несколько агентств недвижимости поплатились за незаконные займы под маткапитал в Новосибирске

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Второе по счёту агентство получило штраф за незаконное обналичивание маткапитала; за год было выдано около 11 миллионов.

Офис микрозаймов «Центр правовой и финансовой помощи» выдал 11 миллионов рублей займов по маткапитал в Новосибирске. Сегодня. 26 сентября в прокуратуре Октябрьского района рассказали о результатах проверки.

По данным ведомства, ООО «ЦПФП» нарушало закон о потребительском кредите и ипотеке, специализируясь на займы под маткапитал. По данным помощника прокурора Октябрьского района Антона Бунегина за последний год организация предоставила более 30 микрозаймов.

Директор предприятия получил штраф по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. КоАП РФ предусматривает санкции до 50 тысяч рублей, дело рассмотрит мировой суд района.

Напомним, 25 сентября другое агентство недвижимости незаконно выдавало займы под залог материнского капитала.