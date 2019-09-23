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Новосибирск: события 27 сентября

Рубрика: афиша, общество

27.09.2019 06:00

фото пресс-службы правительства новосибирской области и с сайта PIXABAY

Редакция Сиб.фм собрала вместе все самые главные события дня, чтобы жители Новосибирска ничего не пропустили.

Я знаю, что вы делали прошлым летом

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проведёт заседание межведомственной комиссии об итогах летней оздоровительной кампании детей в 2019 году. На мероприятии будут затронуты вопросы оздоровления и занятости, профилактики правонарушений, предупреждения чрезвычайных ситуаций и многие другие. 

Заседание начнётся в 09:00 по адресу улица Красный проспект, 18 (малый зал правительства Новосибирской области). 

Открытие парка

В Черепановском районе откроется новый парк «Берёзовая роща», благоустроенный по национальному проекту «Жильё и городская среда». В торжественном мероприятии примет участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. 

Открытие зелёной зоны начнётся в 15:00 по адресу улица Богдана Хмельницкого, 12в (Черепаново).

День бесплатной юридической помощи

В зале общественной приёмной мэра города Новосибирска жители города смогут получить бесплатные консультации юристов по вопросам, связанным со сферой ЖКХ, вступлением в наследство, делением имущества.

Мероприятие пройдёт с 09:30 до 17:00 по адресу улица Красный проспект, 34 (вход с улицы Депутатской). 

Акция «Трудовой десант»

В Кировском районе стартует социально значимая акция «Трудовой десант». В рамках мероприятия молодёжь поможет пожилым людям, ветеранам и инвалидам в уборке дворов и помещений в частном секторе.

Акция стартует в 15:00 по адресу улица Петухова, 18

Фестиваль традиционного славянского костюма

Министерство культуры Новосибирской области и областной центр русского фольклора и этнографии проведут фестиваль «Славенка» для любителей народной культуры. 

Гостей ждут конкурс традиционных костюмов, выставка одежды коренных народов Сибири, ярмарка, на которой можно будет приобрести изделия народных ремёсел. Для любителей музыки на празднике выступят творческие коллективы.

Мероприятие начнётся в 16:30 по адресу улица Красный проспект, 34 (Новосибирский государственный краеведческий музей).

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область события

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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