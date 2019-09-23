Новосибирский рабочий прикончил алкоголика за избиение бывшей подруги

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Трёхдневный запой закончился убийством с помощью ножа; поводом стала ссора алкоголика с бывшей сожительницей.

Отделочник из Новосибирска получил девять лет колонии за убийство алкоголика в ходе пьяной ссоры. Сегодня, 26 сентября в прокуратуре Октябрьского района рассказали о поступившем приговоре по особо тяжкому преступлению.

Убийство произошло в июне 2019 года, всё случилось в одной из квартир ветхого двухэтажного дома на остановке «Сад Мичуринцев». Хозяин квартиры – 36-летний мастер-отделочник, безработный алкоголик и бывшая сожительница алкоголика ушли в запой. На третий день гости начали ссориться между собой, и отделочник вступился за женщину.

Алкоголик переключил агрессию на отделочника, оскорбил его и попытался ударить по лицу. В ответ рабочий схватил нож и нанёс не менее 10 ударов в жизненно важные органы, в результате чего гость скончался до приезда скорой. По приезде полиции подсудимый сознался в убийстве и написал явку с повинной.

«Обвиняемый частично признал вину, указав, что совершил содеянное в рамках необходимой самообороны. На следствии он демонстрировал царапину, якобы нанесённую потерпевшим. Представителей потерпевшего на суде не было, мужчина вёл маргинальный образ жизни и злоупотреблял спиртным. Мы запросили девять лет и десять месяцев колонии строгого режима. Суд назначил девять лет строгого режима с ограничением свободы в один год », – рассказал Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Артём Булгаков.

Подсудимый также злоупотреблял спиртным и часто приглашал к себе компании маргинальных граждан, уточнили в ведомстве.

Напомним, 26 сентября в прокуратуре рассказали, как женщину с перерезанным горлом вытащили с того света новосибирские врачи.