Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

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Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить теплоРубрика: общество
26.09.2019 12:23
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирске почти две сотни многоквартирных домов могут остаться без отопления; основная причина – долги жителей.
Мэр Новосибирска сегодня сообщил, что 173 дома в Новосибирске могут войти в зиму без отопления.
«В городе есть дома, которые до сих пор не получили паспорта готовности к зиме. Таких объектов – 173. Первая причина, по которой не выдан документ, – задолженность за тепло», – сообщил Анатолий Локоть на встрече с журналистами.
По оценке специалистов, в Новосибирске девять домов технически не готовы к приёму тепла, им поставлена задача исправить все недоработки до 1 ноября.
Напомним, 25 сентября в Новосибирске официально стартовал отопительный сезон.
Татьяна Картавых
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