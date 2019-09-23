Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской области

Фото Правительства Новосибирской области

В преддверии декады пожилых людей правительство региона разработало программу социальных, культурных, образовательных и других мероприятий; концерты, медицинские консультации, ярмарки льготы и скидки предусмотрены планом мероприятий.

Обширная программа представлена правительством Новосибирской области в преддверии декады пожилых людей.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, во всех районах региона 1 октября стартует декада пожилых людей. Он отметил, что работа по поддержке граждан старшего поколения проводится в течение целого года.

«Мероприятия декады охватывают множество направлений, ключевая цель которых – улучшение качества жизни пожилых людей, решение их проблем, забота и поддержка. Приятно отметить, что в стремительном ритме современной жизни новосибирские пенсионеры стараются вести активный образ жизни, занимаются спортом, участвуют в социальных мероприятиях», – подчеркнул Ярослав Фролов.

Министр также отметил, что работа по созданию условий для активного долголетия, обеспечение качественной жизни граждан пожилого возраста проводится рамках нацпроекта «Демография».

Для граждан пожилого возраста будет организована работа «горячей линии», проведение выставок, концертов и экскурсий, а также работа волонтёров. В центрах занятости пройдут Дни открытых дверей». Граждане пожилого возраста смогут пройти обучение по компьютерной и финансовой грамотности. Подробная программа размещена на сайте министерства труда и социальной защиты Новосибирской области.

В региональном министерстве культуры запланированы провести более двухсот мероприятий. Как рассказал исполняющий обязанности министра культуры Юрий Зимняков, в рамках декады пожилых людей предусмотрены скидки и льготы. При этом, большинство мероприятий будут для посетителей бесплатными. Информация о культурных мероприятиях размещена на сайте ведомства.

Особое внимание уделяется медицинскому обслуживанию пожилых людей. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Она уточнила, что в дневных и круглосуточных стационарах, а также в трёх госпиталях предусмотрены дополнительные места для лечения пожилых пациентов. В некоторых поликлиниках, где работают кабинеты врачей-герантологов, будут проходить консультации с проведением комплексной оценки здоровья возрастных пациентов. Главная цель – выявить возраст-ассоциированные заболевания. В региональном центре медицинской профилактики проведёт семинары по диспансеризации, профилактике нарушения памяти, социально значимых неинфекционных заболеваний, стресса, а также обучат скандинавской ходьбе.

Напомним, 24 сентября стало известно о помощи пожилым гражданам в районах Новосибирской области для пожилых людей.