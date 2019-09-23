Погода на выходные в Новосибирске: дожди и похолодание

фото PIXABAY.COM

Метеорологи обещают, что в конце недели на город обрушатся дожди; теперь уже точно можно сказать лету «до свидания».

Предсказания синоптиков таковы: дожди, дожди и ещё раз дожди. Лето окончательно покинуло Новосибирск.

По данным сайта Gismeteo, последний рабочий день недели встретит жителей города пасмурным небом. Температура воздуха составит +4 градуса, в течение дня потеплеет до +10. Ветер будет дуть со скоростью 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться у отметки 752 миллиметра ртутного столба.

В субботу, 28 сентября, похолодает до +6, с самого утра начнётся дождь, который будет идти весь день. Сильные порывы ветра до 16 метров в секунду могут вынудить горожан остаться дома в свой выходной день. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В воскресенье тоже ожидается ливень. Воздух прогреется до +9, к вечеру едва заметно похолодает – до +6 градусов. Атмосферное давление всё воскресенье будет колебаться от отметки 734 до 743 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 23 сентября ночной ураган нагрянул в Новосибирск.