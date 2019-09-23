За пощёчину полицейскому молодая мать в Новосибирске получила полтора года

Фото Алины Скитович из архива Сиб.фм

Полицейский упомянул проституток и получил пощёчину от женщины в истерике; суд учёл сложную жизнь матери-одиночки без алиментов.

Попытка продать телефон в метро закончилась дракой с полицией для молодой матери из Новосибирска. Сегодня, 26 сентября Ленинский районный суд постановил приговор по делу об оскорблении и применении неопасного насилия в отношении представителей власти.

Инцидент произошёл вечером 7 апреля 2019 года в переходе станции метро «Площадь Маркса». Как ранее писал Сиб.фм, выпившая девушка ходила по торговым киоскам и предлагала купить смартфон, что привлекло внимание полицейских. Сотрудники отдела МВД – мужчина и женщина, попросили предъявить документы и предложили пройти в отдел полиции, чтобы установить, не был ли смартфон краденым.

В прокуратуре раскрыли новые подробности из показаний участников дела. 32-летняя мать вечером встретилась с подругой и выпила немного пива, а затем поехала продавать телефон. С собой у неё была коробка и чек. Согласно показаниям обвиняемой, к ней подошли сотрудники транспортной полиции, но при этом они не представились.

Затем один из полицейских предложил ей пройти в отдел, чтобы установить принадлежность телефона – в ответ женщина начала возмущаться, употребив нецензурное слово. Услышав брань, полицейский потребовал пройти в отдел для составления протокола за нецензурную лексику в общественном месте. У женщины сдали нервы и она начала прилюдно оскорблять полицейских, после чего была задержана без применения силы, и ей пришлось пройти в отдел.

Тесный отдел полиции на станции метро «Площадь Маркса» не понравился женщине, и она продолжала скандалить. Для урегулирования конфликта пришёл начальник станционного отдела. На его просьбу пройти в тесное служебное помещение женщина ответила, что не пойдёт туда, куда «водят проституток».

Начальник отдела возразил, что полицейские «проституток не водят». Услышав упоминание «ночных бабочек», женщина в истерике развернулась и влепила пощёчину полицейскому. Другой полицейский, схватил скандалистку за руки и усадил на стул, получив при этом два пинка ногой в живот.

За такие действия против женщины было возбуждено уголовное дело.

«Обвиняемая признала вину и ранее просила суд рассмотреть дело в особом порядке, но это ходатайство было отклонено. Суд учёл, что обвиняемая одна воспитывает малолетнего ребёнка, ухаживает за своей матерью на пенсии, женщина работает, пока отец ребёнка даже не платит алименты. Женщине назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также она обязана заплатить штраф в десять тысяч рублей», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Ленинского района Елена Петренко.

Ранее выяснилось, что женщина имеет неоконченное высшее образование, работает менеджером, но сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком.

Напомним, 22 августа суд вынес приговор пьяному учителю истории, который покусал полицейского в Новосибирске.