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Пожар в жилом доме в центре Новосибирска: подробности происшествия

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 19:21

Фото Сиб.фм

Из горящего пятиэтажного дома на Советской,15 эвакуировали 27 человек; пожар локализован.

Возгорание в жилом многоквартирном доме на улице Советская,15 продолжают тушить пожарные. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар локализован, продолжается ликвидация очагов горения на чердаке здания. Из пятиэтажного дома эвакуировали жильцов. Всего сотрудники МЧС вывели 27 человек — среди них двое детей. Пострадавших в происшествии нет, добавили в ведомстве. 

У дома сразу после возгорания собралась толпа зевак. Люди из соседних зданий описывают обстановку в социальных сетях. "На весь этаж у нас в офисах воняет очень сильно костром", — пишет подписчица. Также людей возмутило сообщение о невозможности проезда пожарных расчётов в первые минуты происшествия — тогда припаркованные автомобили загородили доступ во двор жилого дома и пожарным гидрантам.

"Браво,товарищи! Некотрые эволюционируют обратно,в эпоху обезьян! Ничего и нечему не учит! Пожарные машины не могут подъехать,чтобы спасти людей и их жилища,зато кто-то удачно припарковал коня своего!А потом у нас «скорая долго ехала, пожарные долго ехали. А я по-быстрому нашёл местечко — я молодец!», — пишет еще один очевидец. (орфография и пунктуация автора сохранены; прим. Сиб.фм)

Известно, что загоревшийся пятиэтажный дом построен в 1937 году. Старое сооружение не обладает нужной степенью противопожарной защиты — в здании много деревянных перегородок, которые помогают легче распространяться огню. 

Дом в элитном жилом комплексе "Тихий центр" загорелся примерно в 17:00. Предположительно, возгорание произошло на крыше здания, причины пожара выясняются. Огонь охватил площадь около 400 квадратных метров. На месте работают 60 человек личного состава МЧС и 19 единиц спецтехники. Проезд по улицам Советская и Октябрьская перекрыт для обеспечения доступа машин спасателей. 

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал видео с кадрами пожара в доме на Советской,15. 

 

Эмиль Фукс

Теги: пожар МЧС Новосибирск

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