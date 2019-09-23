Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за технической неисправности

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Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часов
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Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за технической неисправностиРубрика: проиcшествия
26.09.2019 12:34
Фото с сайта jetphotos.com
В Новосибирском аэропорту по техническим причинам задержан вылет самолёта авиакомпании «Россия»; до пункта назначения пассажиры отправятся в 21:00.
Воздушное судно, которое должно было вылететь из Новосибирска в Пулково, задержано в связи с неисправностью. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как стало известно, самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» должен был взлететь из Толмачёво в 06:45. Однако во время предполётного осмотра была выявлена техническая неисправность, из-за чего отправление задержали до 21:00.
«Всего на рейс было зарегистрировано 67 пассажиров. 10 отправили другими рейсами, 10 размещены в гостиницах», – рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Все остальные пассажиры обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.
В авиакомпании заверили, что пассажиров доставят в Санкт-Петербург этим же бортом после дополнительного технического обслуживания.
Напомним, 26 сентября в Барнауле пассажиры восемь часов ждали рейс в Камрань.
Анатолий Якимов
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Из-за аварийной посадки самолёта в Барнауле вылет пассажиров задержали на 8 часов
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