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Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за технической неисправности

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 12:34

Фото с сайта jetphotos.com

В Новосибирском аэропорту по техническим причинам задержан вылет самолёта авиакомпании «Россия»; до пункта назначения пассажиры отправятся в 21:00.

Воздушное судно, которое должно было вылететь из Новосибирска в Пулково, задержано в связи с неисправностью. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как стало известно, самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» должен был взлететь из Толмачёво в 06:45. Однако во время предполётного осмотра была выявлена техническая неисправность, из-за чего отправление задержали до 21:00.

«Всего на рейс было зарегистрировано 67 пассажиров. 10 отправили другими рейсами, 10 размещены в гостиницах», – рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Все остальные пассажиры обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием. 

В авиакомпании заверили, что пассажиров доставят в Санкт-Петербург этим же бортом после дополнительного технического обслуживания.

Напомним, 26 сентября в Барнауле пассажиры восемь часов ждали рейс в Камрань.

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво авиация Новосибирск задержка рейса

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