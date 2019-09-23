Самолёт загорелся при посадке в Барнауле

Фото с сайта ГУ МЧС по Алтайскому краю

Во время посадки самолёта загорелась стойка шасси; обошлось без пострадавших.

Загорелась стойка шасси самолёта Boeing 767-300 при посадке в аэропорту Барнаула, сообщили 25 сентября на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю. Видео с происшествия опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам спасателей, самолёт летел из Камрани. Загорелась правая стойка шасси. Однако посадка произошла благополучно, пострадавших нет. Все пассажиры были успешно эвакуированы.

На борту самолёта на момент возгорания находились 334 пассажира, а также 10 членов экипажа.

Напомним, 14 июня 2019 года ошибка пилотов едва не привела к крушению самолёта сибирской авиакомпании.