Самолёт загорелся в Барнауле: новые подробности

Фото с сайта planespotters.net

Рейс из вьетнамской Камрани в Барнаул приземлился в штатном режиме; после посадки у самолёта загорелась правая стойка шасси.

Как ранее сообщал Сиб.фм, у Boing 767-300 загорелась правая стойка шасси.

По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолёта находились 331 пассажир и 10 членов экипажа. По приземлении пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

После внештатной ситуации 49 человек обратились за медицинской помощью, один человек госпитализирован, об этом сообщают местные СМИ.

На сайте Flaightradar24 сообщается, что самолёт не смог сесть с первой попытки и ушёл на второй круг.

Борт принадлежит авиакомпании Azur Air, которая ранее именовалась «Катэкавиа». Ранее он перевозил пассажиров таких компаний, как французские Aeromaritime и Air Frans и российская «Трансаэро». Первый полёт самолёт совершил 14 февраля 1991 года. На данный момент ему 28,5 года.

Напомним, 19 сентября более ста человек не могли вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта.