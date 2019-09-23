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Стали известны подробности задержания директора психдиспансера под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 00:09

фото с официально сайта Успенского психоневрологического интерната

В Мошковском районе Новосибирской области силовики задержали супругу главы; она заняла пост мужа в психоневрологическом интернате. 

Сегодня в Мошковском районе прошли обыски и изъятие документов в здании психоневрологического интерната, которым руководит жена нынешнего главы района Ирина Евстефеева. 

Сам глава Мошковского района Сергей Евстифеев был руководителем лечебного учреждения до избрания на пост руководителя муниципалитета. 

Информацию об обысках Сиб.фм подтвердил источник в администрации Мошковского района. По словам собеседника, силовики также работали в филиалах медучреждения, которые расположены в сёлах Белоярка и Дубровино.

По данным местных СМИ, Ирина Евстифеева задержана, в доме супругов проведены обыски.

Как сообщил источник Сиб.фм в администрации района, операцию силовики провели в рамках возбуждённого дела о мошенничестве. Речь идёт о возможном присвоении средств пациентов интерна и его филиалов. 

Напомним, в феврале Сиб.фм рассказывал как в Мошковском районе грудничков в одном из местных медучреждений моют в раковине для посуды. 

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Мошковский район уголовное дело махинации дом интернат

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Лента новостей

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Стали известны подробности задержания директора психдиспансера под Новосибирском

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вчера 14:23 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

Живую анаконду покажут в Новосибирске

вчера 13:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:16 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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