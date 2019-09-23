Стали известны подробности задержания директора психдиспансера под Новосибирском

фото с официально сайта Успенского психоневрологического интерната

В Мошковском районе Новосибирской области силовики задержали супругу главы; она заняла пост мужа в психоневрологическом интернате.

Сегодня в Мошковском районе прошли обыски и изъятие документов в здании психоневрологического интерната, которым руководит жена нынешнего главы района Ирина Евстефеева.

Сам глава Мошковского района Сергей Евстифеев был руководителем лечебного учреждения до избрания на пост руководителя муниципалитета.

Информацию об обысках Сиб.фм подтвердил источник в администрации Мошковского района. По словам собеседника, силовики также работали в филиалах медучреждения, которые расположены в сёлах Белоярка и Дубровино.

По данным местных СМИ, Ирина Евстифеева задержана, в доме супругов проведены обыски.

Как сообщил источник Сиб.фм в администрации района, операцию силовики провели в рамках возбуждённого дела о мошенничестве. Речь идёт о возможном присвоении средств пациентов интерна и его филиалов.

Напомним, в феврале Сиб.фм рассказывал как в Мошковском районе грудничков в одном из местных медучреждений моют в раковине для посуды.