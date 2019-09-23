Старик на «старушке» сбил пешехода в Новосибирске

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Старик на «старушке» сбил пешехода в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
26.09.2019 15:57
фото гибдд по новосибирску
В Новосибирске дедушка на старой машине сбил женщину на пешеходном переходе; пострадавшая госпитализирована.
Женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске. В результате столкновения пострадавшая попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом седалищной кости.
Происшествие произошло на улице Авиастроителей. Виновником травмирования пешехода стал водитель 1937 года рождения, который двигался от улицы 25 лет октября в сторону Учительской на стареньком автомобиле ВАЗ-2103.
В Госавтоинспекции Сиб.фм сообщили, что в последнее время в Новосибирске участились случаи наезда на пешеходов, которые находятся в зоне знаков «Пешеходный переход».
Напомним, 12 сентября таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополии
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ЭКО для возрастных родов в Новосибирске сделали более тысячи женщин
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Люди молились, сирены ревели: все подробности огненной посадки «Боинга» в Барнауле
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