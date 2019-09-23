Старик на «старушке» сбил пешехода в Новосибирске

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В Новосибирске дедушка на старой машине сбил женщину на пешеходном переходе; пострадавшая госпитализирована.

Женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске. В результате столкновения пострадавшая попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом седалищной кости.

Происшествие произошло на улице Авиастроителей. Виновником травмирования пешехода стал водитель 1937 года рождения, который двигался от улицы 25 лет октября в сторону Учительской на стареньком автомобиле ВАЗ-2103.

В Госавтоинспекции Сиб.фм сообщили, что в последнее время в Новосибирске участились случаи наезда на пешеходов, которые находятся в зоне знаков «Пешеходный переход».

Напомним, 12 сентября таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске.