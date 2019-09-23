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Старик на «старушке» сбил пешехода в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 15:57

фото гибдд по новосибирску

В Новосибирске дедушка на старой машине сбил женщину на пешеходном переходе; пострадавшая госпитализирована.

Женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске. В результате столкновения пострадавшая попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом седалищной кости.

Происшествие произошло на улице Авиастроителей. Виновником травмирования пешехода стал водитель 1937 года рождения, который двигался от улицы 25 лет октября в сторону Учительской на стареньком автомобиле ВАЗ-2103.

В Госавтоинспекции Сиб.фм сообщили, что в последнее время в Новосибирске участились случаи наезда на пешеходов, которые находятся в зоне знаков «Пешеходный переход».

Напомним, 12 сентября таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область ДТП пешеход

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сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за технической неисправности

сегодня 12:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:19 Хроника 0 Коммент.

Загорелся популярный новосибирский ресторан

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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