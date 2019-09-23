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Священника обвинили в изнасилованиях детей

Рубрика: проиcшествия

26.09.2019 12:47

фото «оренбург.медиа»

РПЦ запретила самому многодетному отцу России вести богослужения; священника обвиняют в изнасиловании приёмных детей.

В Оренбургской области настоятеля Саракташской обители взяли под стражу по обвинению в трёх статьях УК Российской Федерации. Николая Стремского подозревают в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Николай Стремский – самый многодетный отец России. Он воспитывает 70 детей – своих и приёмных. Согласно материалам уголовного дела, семеро приёмных детей подвергались систематическому насилию со стороны священника.

Также по делу задержаны дочь Стремского и её муж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд Ленинского района Оренбурга.

Напомним, в начале сентября в Госдуме предложили пожизненно сажать педофилов.

 

Татьяна Картавых

Теги: педофил РПЦ

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сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:29 Бизнес 0 Коммент.

Священника обвинили в изнасилованиях детей

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за технической неисправности

сегодня 12:34 Хроника 0 Коммент.

Главный храм Новосибирска могут закрыть пожарные

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра

сегодня 10:19 Хроника 0 Коммент.

Загорелся популярный новосибирский ресторан

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

Возгорание самолёта в Барнауле: новые подробности

сегодня 09:33 Хроника 0 Коммент.

Второй труп мужчины нашли в теплокамере в Бердске

сегодня 09:24 Хроника 0 Коммент.

Apple выпустила iPad седьмого поколения с увеличенным экраном

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Самолёт загорелся при посадке в Барнауле

сегодня 08:55 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец заплатит 160 тысяч за сбитых им лосей

сегодня 08:09 Хроника 0 Коммент.

Свалку костей снова нашли под Новосибирском

сегодня 07:49 Общество 0 Коммент.

Грецкие орехи остановят возрастной набор веса

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 26 сентября

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых необычных и дорогих машин, которые продают в Новосибирске: «бегемот» и «летучая рыба»

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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