Священника обвинили в изнасилованиях детей

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РПЦ запретила самому многодетному отцу России вести богослужения; священника обвиняют в изнасиловании приёмных детей.

В Оренбургской области настоятеля Саракташской обители взяли под стражу по обвинению в трёх статьях УК Российской Федерации. Николая Стремского подозревают в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Николай Стремский – самый многодетный отец России. Он воспитывает 70 детей – своих и приёмных. Согласно материалам уголовного дела, семеро приёмных детей подвергались систематическому насилию со стороны священника.

Также по делу задержаны дочь Стремского и её муж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд Ленинского района Оренбурга.

Напомним, в начале сентября в Госдуме предложили пожизненно сажать педофилов.