Священника обвинили в изнасилованиях детей

Лента новостейПредложить новость
Женщину с перерезанным горлом вытащили с того света новосибирские врачи
Люди молились, сирены ревели: все подробности огненной посадки «Боинга» в Барнауле
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Священника обвинили в изнасилованиях детейРубрика: проиcшествия
26.09.2019 12:47
фото «оренбург.медиа»
РПЦ запретила самому многодетному отцу России вести богослужения; священника обвиняют в изнасиловании приёмных детей.
В Оренбургской области настоятеля Саракташской обители взяли под стражу по обвинению в трёх статьях УК Российской Федерации. Николая Стремского подозревают в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
Николай Стремский – самый многодетный отец России. Он воспитывает 70 детей – своих и приёмных. Согласно материалам уголовного дела, семеро приёмных детей подвергались систематическому насилию со стороны священника.
Также по делу задержаны дочь Стремского и её муж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд Ленинского района Оренбурга.
Напомним, в начале сентября в Госдуме предложили пожизненно сажать педофилов.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Женщину с перерезанным горлом вытащили с того света новосибирские врачи
Люди молились, сирены ревели: все подробности огненной посадки «Боинга» в Барнауле
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: марш марионеток и визг колёс
Последние выходные весны обещают быть тёплыми
Новости по теме
Популярное