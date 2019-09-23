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Топ-5 самых красивых девушек-тренеров Новосибирска

Рубрика: общество, woman

27.09.2019 05:00

фото Дианы Данишевской, Татьяны Третьяковой, Ирины Шульской, Анастасии Настаевой и Алисы Михайленко с их страничек в Instagram

Редакция Сиб.фм составила рейтинг самых сногсшибательных красоток, которые не только радуют мужчин своим появлением в фитнес-клубах, но и мотивируют всех заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.  

5. Диана Данишевская

Чемпионка Сибири по Fit Model и по совместительству тренер в Alex Fitness. Необычайно красивая обладательница превосходной фигуры признаётся, что в душе по-прежнему остаётся маленькой девочкой, которая мечтает о мире розовых пони и волшебных единорогов. Девушка любит путешествовать и часто дразнит своих подписчиков сочными фотографиями с заморских пляжей. А в свободное от работы в тренажёрном зале время красотка помогает неопытным сибирячкам научиться позировать перед камерой. У неё есть чему поучиться, не правда ли?

4. Татьяна Третьякова

С виду может показаться, что Татьяна просто хорошенькая девушка, которая следит за своим телом и регулярно посещает тренажёрный зал. В этом есть доля правды — она уже более восьми лет работает фитнес-тренером и в настоящее время помогает девушкам привести себя в форму  в Extreme Fitness. Но на этом её увлечения не заканчиваются! Татьяна обожает бегать, участвует в соревнованиях по триатлону и… состоит в школе зимнего закаливания «Белые медведи»! Вот уж точно кого не сможет напугать сибирский холод. А ещё тренер заявляет, что знает секрет вечной молодости. Вот только раскрывает эту тайну она далеко не каждому.

3. Ирина Шульская

Вицечемпионка Сибири по фитнес-бикини работает персональным тренером в зале Europa. Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, огненная брюнетка уверена, что по-настоящему красивым человека делает улыбка. 

2. Анастасия Настаева

Фитоняшка закончила Высшую школу фитнеса и бодибилдинга в Москве и имеет стаж тренерской деятельности более восьми лет. В фитнес-клубе Grand Arena красавица работает преподавателем по направленю Body Plastic. Сибирячка также прославилась своим участием в шоу «Танцы» на ТНТ, на котором покорила жюри своей пластичностью и энергией. Если вам и этого мало, чтобы восхититься талантами Насти, то вот вам ещё один факт: серебряная призёрка нашего топа является победительницей «Кубка Сибири» по Pole Dance. Впечатляет?

1. Алиса Михайленко

Абсолютная чемпионка России и Европы в категории фитнес-модель заслуженно оказалась на первом месте нашего рейтинга. Девушка уже несколько лет работает в Extreme Fitness и помогает девушкам совершенствовать своё тело. Бог наградил красавицу не только ангельской внешностью, но и крепким умом: модель закончила НГТУ, благодаря чему разбирается в вычислительной технике. Девушка не скрывает секрет свой идеальной фигуры: регулярные занятия спортом, стакан воды утром и вкусная жвачка, если захочется  сладкого. 

Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 18 сентября редакция Сиб.фм уже составила рейтинг самых красивых блогерш из Новосибирска.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область красота

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Лента новостей

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вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:14 Хроника 0 Коммент.

В двух районах Новосибирской области завершилась уборочная страда

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Вероятность пожара в Вознесенском соборе оценили в Новосибирской митрополии

вчера 16:04 Общество 0 Коммент.

Старик на «старушке» сбил пешехода в Новосибирске

вчера 15:57 Хроника 0 Коммент.

Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки самолёта в Барнауле

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

ЭКО для возрастных родов в Новосибирске сделали более тысячи женщин

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

Два дня тушили: в мэрии Новосибирска прокомментировали тушение пожара на Ленинской свалке

вчера 15:14 Общество 0 Коммент.

Женщину с перерезанным горлом вытащили с того света новосибирские врачи

вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

Уволенный директор новосибирской музыкальной «школы гениев» прошёл аттестацию в Минкульте

вчера 14:51 Хроника 0 Коммент.

Люди молились, сирены ревели: все подробности огненной посадки «Боинга» в Барнауле

вчера 13:49 Общество 0 Коммент.

Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей состоялась в Новосибирске

вчера 13:29 Бизнес 0 Коммент.

Священника обвинили в изнасилованиях детей

вчера 12:47 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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