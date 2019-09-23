Топ-5 самых красивых девушек-тренеров Новосибирска

фото Дианы Данишевской, Татьяны Третьяковой, Ирины Шульской, Анастасии Настаевой и Алисы Михайленко с их страничек в Instagram

Редакция Сиб.фм составила рейтинг самых сногсшибательных красоток, которые не только радуют мужчин своим появлением в фитнес-клубах, но и мотивируют всех заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

5. Диана Данишевская













Чемпионка Сибири по Fit Model и по совместительству тренер в Alex Fitness. Необычайно красивая обладательница превосходной фигуры признаётся, что в душе по-прежнему остаётся маленькой девочкой, которая мечтает о мире розовых пони и волшебных единорогов. Девушка любит путешествовать и часто дразнит своих подписчиков сочными фотографиями с заморских пляжей. А в свободное от работы в тренажёрном зале время красотка помогает неопытным сибирячкам научиться позировать перед камерой. У неё есть чему поучиться, не правда ли?

4. Татьяна Третьякова









С виду может показаться, что Татьяна просто хорошенькая девушка, которая следит за своим телом и регулярно посещает тренажёрный зал. В этом есть доля правды — она уже более восьми лет работает фитнес-тренером и в настоящее время помогает девушкам привести себя в форму в Extreme Fitness. Но на этом её увлечения не заканчиваются! Татьяна обожает бегать, участвует в соревнованиях по триатлону и… состоит в школе зимнего закаливания «Белые медведи»! Вот уж точно кого не сможет напугать сибирский холод. А ещё тренер заявляет, что знает секрет вечной молодости. Вот только раскрывает эту тайну она далеко не каждому.

3. Ирина Шульская









Вицечемпионка Сибири по фитнес-бикини работает персональным тренером в зале Europa. Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, огненная брюнетка уверена, что по-настоящему красивым человека делает улыбка.

2. Анастасия Настаева











Фитоняшка закончила Высшую школу фитнеса и бодибилдинга в Москве и имеет стаж тренерской деятельности более восьми лет. В фитнес-клубе Grand Arena красавица работает преподавателем по направленю Body Plastic. Сибирячка также прославилась своим участием в шоу «Танцы» на ТНТ, на котором покорила жюри своей пластичностью и энергией. Если вам и этого мало, чтобы восхититься талантами Насти, то вот вам ещё один факт: серебряная призёрка нашего топа является победительницей «Кубка Сибири» по Pole Dance. Впечатляет?

1. Алиса Михайленко











Абсолютная чемпионка России и Европы в категории фитнес-модель заслуженно оказалась на первом месте нашего рейтинга. Девушка уже несколько лет работает в Extreme Fitness и помогает девушкам совершенствовать своё тело. Бог наградил красавицу не только ангельской внешностью, но и крепким умом: модель закончила НГТУ, благодаря чему разбирается в вычислительной технике. Девушка не скрывает секрет свой идеальной фигуры: регулярные занятия спортом, стакан воды утром и вкусная жвачка, если захочется сладкого.

Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 18 сентября редакция Сиб.фм уже составила рейтинг самых красивых блогерш из Новосибирска.