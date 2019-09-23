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Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей состоялась в Новосибирске

Рубрика: бизнес

26.09.2019 13:29

Фото предоставлено Новосибирской городской торгово-промышленной палатой

В деловом центре гостиницы Marins Park Hotel Novosibirsk 25 сентября прошли переговоры в формате В2В между представителями компаний Республики Казахстан и Новосибирской области.

Товаропроизводители из Казахстана провели переговоры с коллегами из Новосибирска. Бизнес-форум был организован Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Внешнеторговой палатой Казахстана и Союзом «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» с целью установления торгово-экономических связей между предприятиями соседних регионов и реализации совместных проектов.

В переговорах приняли участие представители 17 казахстанских компаний – производителей пищевой, текстильной, фармацевтической, химической, машиностроительной продукции, электротехнического оборудования, строительных материалов и других товаров.

С российской стороны в переговорах приняли участие более 60 компаний. В формате В2В состоялось свыше 150 двусторонних переговоров между новосибирскими и казахстанскими предпринимателями.

Приветствуя собравшихся, президент Новосибирской городской ТПП Юрий Бернадский отметил, что это уже седьмая торгово-экономическая миссия, которую НГТПП проводит совместно с казахстанскими партнёрами. Такие встречи становятся традиционными для предпринимателей, которые ведут активную внешнеэкономическую деятельность и развивают связи в рамках Евразийского экономического сообщества. В результате таких встреч год от года увеличивается объём товарооборота между нашими странами и количество участников внешнеэкономической деятельности.

От имени правительства Новосибирской области участников встречи поприветствовал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин. Он подчеркнул, что между Новосибирской областью и Республикой Казахстан выстраиваются тесные деловые отношения как в рамках официальных мероприятий, так и в формате В2В, когда предприниматели общаются, обмениваются контактами и, в итоге, это приводит к эффективным совместным бизнес-проектам.

Председатель Правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов отметил, что делегация казахстанских компаний целенаправленно посетила Новосибирск, учитывая его стратегическое расположение. Он напомнил, что в ноябре в Омске состоится крупный Российско-Казахстанский форум с участием глав государств, и что одной из главных тем таких встреч всегда является региональная торговля и региональное сотрудничество. Аян Еренов пригласил представителей бизнеса принять участие в Российско-Казахстанском деловом совете, который состоится в рамках форума. Он пожелал участникам торгово-экономической миссии успешных переговоров, заключения новых контрактов, что в дальнейшем приведет к увеличению сбалансированного товарооборота наших стан.

В ходе форума состоялись презентации казахстанских предприятий: новосибирские предприниматели могли своими глазами увидеть продукцию потенциальных партнёров, задать интересующие вопросы. Предприниматели из Казахстана представили производственные возможности своих компаний и обсудили потребности новосибирского рынка.

По результатам деловых переговоров был достигнут ряд договорённостей о сотрудничестве между новосибирскими и казахстанскими предприятиями.

По мнению участников бизнес-форума, встреча предпринимателей новосибирских и казахстанских компаний продемонстрировала традиционно высокий уровень взаимопонимания и партнёрства.

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область торговля Казахстан

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