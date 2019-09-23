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Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки самолёта в Барнауле

Рубрика: общество

26.09.2019 15:51

Фото с сайта jetphotos.com

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту возгорания правой стойки шасси самолёта; инцидент произошёл 25 сентября.

Следователи Барнаульского отдела следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело в связи с инцидентом при посадке самолёта Boing 767-300, выполнявшим рейс из Камрани.

Как ранее сообщал Сиб.фм, во время посадки у авиалайнера загорелась правая стойка шасси. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности полётов и эксплуатации воздушного транспорта. 

Пожар правой стойки был незамедлительно локализован, а пассажиров спустили на землю по надувным трапам. Во время эвакуации пострадали 56 человек, они получили различные травмы. Один пассажир находится в больнице. По словам медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 26 сентября стали известны подробности инцидента с самолётом в аэропорту Барнаула.

Анатолий Якимов

Теги: авиация Барнаул самолёт

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