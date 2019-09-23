Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки самолёта в Барнауле

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Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки самолёта в БарнаулеРубрика: общество
26.09.2019 15:51
Фото с сайта jetphotos.com
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту возгорания правой стойки шасси самолёта; инцидент произошёл 25 сентября.
Следователи Барнаульского отдела следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело в связи с инцидентом при посадке самолёта Boing 767-300, выполнявшим рейс из Камрани.
Как ранее сообщал Сиб.фм, во время посадки у авиалайнера загорелась правая стойка шасси. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности полётов и эксплуатации воздушного транспорта.
Пожар правой стойки был незамедлительно локализован, а пассажиров спустили на землю по надувным трапам. Во время эвакуации пострадали 56 человек, они получили различные травмы. Один пассажир находится в больнице. По словам медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 26 сентября стали известны подробности инцидента с самолётом в аэропорту Барнаула.
Анатолий Якимов
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