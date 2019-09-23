Уволенный директор новосибирской музыкальной «школы гениев» прошёл аттестацию в Минкульте

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Успешное прохождение аттестации Марченко признали единогласно; на аттестации присутствовал бывший министр культуры региона Игорь Решетников.

Директор новосибирской специальной музыкальной школы удачно сдал повторную аттестацию в Министерстве культуры. Как сообщил Сиб.фм источник в учебном заведении, Александра Марченко аттестовали единогласным решением комиссии в Москве. На заседании присутствовал экс-министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, который, по словам источника, активно способствовал разрешению конфликта.

Ранее Сиб.фм писал, что Минкульт не продлил контракт с директором новосибирской «школы гениев» из-за непройденной аттестации в Москве. После сообщений об увольнении директора знаменитой музыкальной школы педагогический коллектив и родители учеников написали открытые письма в Министерство культуры РФ, Государственную думу и администрацию президента. Петицию в защиту Александра Марченко за ночь подписали больше трёх тысяч человек.

Напомним, в середине сентября в Новосибирске разгорелся скандал из-за новостей об увольнении директора музыкальной школы № 2.