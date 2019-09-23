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Ужин с привкусом гари: почему в Новосибирске горят рестораны?

Рубрика: общество, проиcшествия

26.09.2019 15:34

фото PIXABAY.COM, «АСТ-54», «Инцидент Новосибирск» и Залины Давидовой

Пожар в популярном новосибирском ресторане «Максимилианс», произошедший сегодня ночью, стал уже четвёртым с начала года ЧП в местах культурно-гастрономического отдыха сибиряков. Почему ужины так часто заканчиваются эвакуацией, а банкеты проходят в прямом смысле с «огоньком» – разбирался корреспондент Сиб.фм.

«Повыскакивали в чём были»

12 января в Железнодорожном районе города загорелся ресторан «СибирьСибирь». Тогда из здания эвакуировали 25 посетителей и 25 сотрудников заведения. Как установили сотрудники МЧС, возгорание началось в вентиляции ресторана. По словам очевидцев, на место происшествия приехали около 15 пожарных машин.

«Там кошмар какой-то… огромное количество пожарных машин, скорые... всё перекрыто. Люди полураздетые на улице, видимо повыскакивали в чём были», – писали тогда в социальных сетях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Это вам не игрушки

Летом новосибирцев напугал пожар в ресторане высокой кухни Puppen Haus в центре города. Инцидент произошёл вечером 18 августа, около 19:38. Из здания были эвакуированы 40 гостей и сотрудников заведения. Как сообщал владелец Puppen Haus Владимир Бурковский, пожар начался на третьем этаже из-за замыкания в системе одного из кондиционеров. На месте работали 12 единиц техники и 40 пожарных.

Ресторан известен уникальным интерьером с необычными куклами, высокой кухней и экзотическими блюдами вроде печени медведя или мяса сохатого в винно-еловом соусе.

«Так жалко, потрясающий ресторан был! Очень жалко владельцев, надеюсь, его быстро восстановят. Я так в него и не сходила, а теперь он сгорел», – посочувствовали пользователи сети.

Всему виной — жир 

20 сентября в центре Новосибирска загорелась вентиляция в ресторане «Аджикинежаль». Предварительная причина – возгорание жировых отложений в вытяжке. По данным МЧС, из заведения эвакуировали около 50 человек, обошлось без пострадавших. «Аджикинежаль» возобновил свою работу в тот же день, как ни в чём не бывало.

«Уехали домой на такси и без курточек»

Сегодня ночью в Новосибирске загорелся популярный ресторан «Максимилианс» по адресу улица Дуси Ковальчук, 1/1. Из заведения самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них 25 членов персонала. К счастью, никто не пострадал. Пожарные прибыли на место происшествия во втором часу ночи и ликвидировали открытое горение уже через 15 минут.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в потолке. В ресторане Сиб.фм отказались прокомментировать ситуацию. 

«Пожар в Максимилианс. Прошла эвакуация. Вывели через запасный выход без верхней одежды. Грелись в машине скорой помощи. Грешат на телевизоры, от них потолок загорелся. Дымища в здании. Уехали домой на такси без курточек. Вот это гульнули!» – сообщает посетительница ресторана Наталья.

Из-за чего горят кафе и рестораны?

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС, чаще всего огонь вспыхивает в заведениях общепита из-за жировых отложений в дымоходе. На кухнях работает вытяжка, которую рестораны далеко не всегда чистят. Достаточно высокой температуры или малейшей искры, чтобы начался пожар. 

«Горький опыт» «Хромой лошади»

Во всех этих случаях, к счастью, не пострадал ни один человек. Но возгорания в общественных заведениях зачастую заканчиваются трагедией. Стоит вспомнить крупнейший по числу жертв пожар в России, который произошёл 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми. Тогда огонь унёс жизни 156 человек.

Клуб отмечал своё восьмилетие. В помещении собрались 300 человек, хотя заведение было рассчитано лишь на 50 гостей. Для торжества был организован фейерверк из холодного огня прямо внутри клуба. Искры попали на пенопласт, которым был покрыт потолок кафе, из-за чего и произошло возгорание. Сотрудники заведения не сообщили посетителям о запасном выходе на кухне, в результате чего все гости ринулись через узкий проход к дверям основного выхода. Из-за образовавшейся давки многие оказались заперты в ловушке и не успели вовремя покинуть помещение.

Куда бежать, когда кричат "Пожар"? 

Прежде всего психологи советуют сохранять спокойствие, если рядом с вами кто-то закричит: «Пожар!». Если вы почувствуется запах дыма, нужно не поддаваться панике и двигаться в сторону того выхода, на который укажет персонал заведения.

Всегда, приходя в ресторан, запоминайте, где находится выход. Если сотрудники по каким-то причинам не проводят эвакуацию, в помещении находится план, на котором указаны все запасные выходы, лестницы и телефоны.

Если в здании отключили свет, двигайтесь к выходу, опираясь на стены. Ни в коем случае не вызывайте лифт – он может остановиться. По возможности в процессе эвакуации дышите через влажный носовой платок.

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область пожары ресторан

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